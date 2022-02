Segbox dá dicas para o corretor ter uma landing page de excelência

Atenta às necessidades do corretor, ao comportamento do cliente e ao mercado segurador, a Segbox elaborou um artigo com dicas para uma melhor performance da landing page (página de conversão), tão importante na aquisição de novos leads (potenciais clientes). Com o título “Landing page: 3 erros que você deve sempre evitar”, a empresa especializada em marketing digital mostra aos corretores o que pode estar dando errado e diminuindo os seus resultados.

“A criação de uma boa landing page é fundamental. Quando a sua página possui qualidade isso irá refletir diretamente nos resultados e você verá benefícios como mais leads captados, crescimento da corretora, autoridade digital e público mais cativado com os seus serviços”, comenta o CEO da Segbox, João Arthur Baeta Neves.

De acordo com a empresa, a venda de seguros pela internet já é uma realidade para a maioria dos corretores, com ela é possível alcançar uma quantidade muito maior de clientes em todo o Brasil. Por isso, é de grande relevância utilizar ferramentas e estratégias da forma correta.

“As landing pages são uma das ferramentas do marketing digital. Elas são páginas únicas, que são alcançadas através de cliques em anúncios, promoções, pesquisas específicas etc. Nelas, o cliente terá acesso a mais informações sobre o produto e será direcionado para realizar uma possível contratação, contribuindo diretamente para a aquisição de leads”, explica o executivo.

