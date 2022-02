Sabrina Calixto é a nova DPO da Prudential do Brasil

A advogada com vasta experiência em Compliance, gestão e governança, Sabrina Calixto, assume o cargo de Data Protection Officer (DPO) da Prudential do Brasil com a missão de tornar a seguradora uma referência em proteção de dados no mercado segurador. Com certificação em Compliance e Ética Profissional (CCEP) pela Society of Corporate Compliance and Ethics, graduação em Contabilidade e em Direito, a profissional vai ampliar sua atuação na companhia, onde entrou há 15 anos e atuou por 10 anos como Chief Compliance Officer.

“Começamos 2022 com uma estratégia de governança robusta para o futuro, acompanhando a agenda regulatória e buscando as melhores práticas para que, além de liderar o mercado de seguro de pessoas entre as seguradoras independentes, a Prudential do Brasil possa se tonar líder também em privacidade e proteção de dados entre os players do setor”, afirma Sabrina.

Entre as primeiras iniciativas implementadas pela DPO está a estratégia de cultura em Proteção de Dados com a realização do Mês da Proteção de Dados, um período de formação e conscientização dos colaboradores com palestras, cursos e atividades por ocasião do Dia Internacional da Proteção de Dados, que foi celebrado no dia 28 de janeiro. “Manter uma cultura de proteção de dados e privacidade entre as pessoas é uma das nossas prioridades”, conta Sabrina.

Diretrizes globais de privacidade

Para o vice-presidente Jurídico, External Affairs e Chief Legal Officer (CLO) Antonio Rezende, o trabalho da nova DPO vem reforçar, no Brasil, um movimento global de privacidade implementado pela matriz americana da Prudential nos últimos anos.

“Antes mesmo da LGPD, já tínhamos uma diretriz internacional para privacidade. Com a legislação específica de dados (LGPD), e por meio da atuação dedicada da DPO, estamos trabalhando uma estratégia mais ampla que trata de Proteção de Dados numa agenda específica de governança ”, diz Rezende.

Na Prudential do Brasil, Proteção de Dados, Privacidade e Segurança de Informação são três áreas essenciais e com papéis decisivos na construção do ecossistema de inovação. Em 2021, a companhia recebeu um dos principais certificados internacionais relacionado à gestão em segurança da informação. A empresa conquistou a certificação ISO 27001:2013, um selo de segurança com foco nas organizações que desejam implementar um sistema de gerenciamento seguro de dados e documentos, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações do negócio.

N.F.

Revista Apólice