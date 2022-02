Rogério Menezes Nunes é nomeado leiloeiro oficial pela Junta Comercial do RJ

Rogério Menezes Nunes foi nomeado Leiloeiro Oficial pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), contando com uma experiência de 32 anos no segmento. Bacharel em Direito e pós-graduado em Ciências Humanas, ele realiza leilões de veículos, máquinas, equipamentos, imóveis, aeronaves e embarcações para as maiores instituições do país. Com uma infraestrutura de 70 mil metros quadrados no Rio de Janeiro, o pátio tem capacidade para comportar até 12 mil veículos. Em 2021, mais de 10 mil veículos foram vendidos e a expectativa para este ano é dobrar esse número.

Nos últimos anos, o segmento de leilões passou por um boom e, de acordo com Nunes, no ano passado a procura por leilões de automóveis explodiu. A quantidade de participantes nos eventos, que passaram a ser integralmente online, aumentou em 1.000%. Em média, são recebidos 800 veículos no pátio e cerca de 200 bens são arrematados por semana. Os clientes podem realizar os lances e verificar os bens a serem leiloados de grandes instituições, como das seguradoras Porto Seguro, Azul, Itaú e Liberty, além de bancos e financeiras Santander e BV.

