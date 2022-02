Rio de Janeiro completa 457 anos com homenagem da Bradesco Seguros

Na terça-feira, 1º de março, a partir das 19h30, o Grupo Bradesco Seguros convida todos os cariocas da gema e os de coração a comemorarem o aniversário da Cidade Maravilhosa com um show de luzes no Cristo Redentor. Serão quatro diferentes cores: azul, que representa a tranquilidade e a esperança nos novos tempos que virão; rosa, transmitindo gratidão, delicadeza, afetividade e sensibilidade; branco, cor da paz; além do vermelho, paleta oficial do grupo segurador, cujo nascimento se deu no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. A ação celebra os 457 anos desta que é a cidade considerada cartão postal do Brasil e uma das principais portas de entrada do país para o mundo.

Além de luzes, a ação projetará na escultura de 38 metros a mensagem: “Com Você. Sempre”, além de um enorme coração, que poderá ser visto de diferentes pontos da cidade. A montagem envolveu um time especializado de pessoas, sendo utilizado o que há de mais moderno em projeção mapeada.

O grupo reforça, com a iniciativa, a relação especial que tem com o Rio de Janeiro. Atualmente, a seguradora conta com uma das suas sedes no Porto Maravilha, local que abriga cerca de 3,7 mil funcionários. “Para a Bradesco Seguros é de extrema importância participar deste momento de homenagem a cidade. A ação no Cristo Redentor mostra, mais uma vez, o comprometimento da companhia com a capital carioca”, explica Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da companhia.

N.F.

