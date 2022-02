Rede D’Or e SulAmérica anunciam acordo de associação

Quando a transação for concluída, os acionistas da SulAmérica passarão a ser acionistas da Rede D’Or e Patrick Larragoiti Lucas, presidente do Conselho de Administração da SulAmérica, passará a ser membro do Conselho de Administração da Rede D’Or.

“A SulAmérica é uma empresa comprometida com a sociedade brasileira há mais de 126 anos, oferecendo acesso à saúde de qualidade. Essa transação aproxima as empresas, que seguem com suas operações independentes, mas comprometidas com valores comuns” assinala Jorge Moll, fundador e presidente do Conselho de Administração da Rede D’Or.

Patrick Larragoiti Lucas, membro da família fundadora e presidente do Conselho de Administração da SulAmérica, completa. “A Rede D’Or cresceu oferecendo saúde de qualidade, segurança aos pacientes e garantindo as melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. Essa operação concretiza o compromisso de longo prazo que temos com o país e com os nossos beneficiários e clientes.”

A Operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar à maior seguradora independente do País. A combinação entre as Companhias baseia-se em fundamentos estratégicos para a criação de um novo ecossistema de saúde, incluindo os negócios de saúde, odonto, vida, previdência e gestão de investimentos.

A SulAmérica mantém seu compromisso de promover saúde integral para seus mais de 7 milhões de clientes com o apoio dos seus 4 mil colaboradores, 36 mil corretores e parceiros comerciais, além dos 1200 hospitais e 23 mil prestadores de saúde presentes em sua rede assistencial.

A Rede D’Or, por sua vez, continuará firme no seu propósito de oferecer aos profissionais de saúde e seus colaboradores as melhores condições de trabalho, em garantir às mais de 300 operadoras e seguradoras de planos de saúde, com as quais mantém relações comerciais, uma saúde sustentável no longo prazo e em assegurar aos seus pacientes o melhor que a medicina contemporânea pode oferecer.

A SulAmérica e a Rede D´Or estão confiantes de que este novo ecossistema reforçará ainda mais a qualidade e o acesso à saúde no Brasil. A referida operação passará pela aprovação dos acionistas de ambas as Companhias, bem como das autoridades competentes.

Kelly Lubiato

Revista Apólice