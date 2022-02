Qualicorp e SulAmérica lançam novo produto para Ribeirão Preto

A Qualicorp e a SulAmérica Saúde anunciam o novo portfólio de produtos com foco no município de Ribeirão Preto e outras regiões do interior paulista. A principal novidade é Direto Ribeirão, uma opção de plano regional que oferece um ótimo custo benefício para os clientes que buscam atendimento local de qualidade. O novo plano já está disponível para contratação com preços a partir de R$ 165 (preços sujeito a alterações, de acordo com a escolha e a faixa etária do beneficiário).

“Estamos muito satisfeitos em poder oferecer, em parceria com a SulAmérica, mais uma opção de plano de saúde para os nossos Clientes de Ribeirão Preto e região”, afirma João Drumond, superintendente comercial da Qualicorp no Estado de São Paulo. “O Direto Ribeirão combina atendimento médico de qualidade com preços acessíveis. A iniciativa faz parte do objetivo da empresa de democratizar o acesso à saúde e oferecer uma ampla variedade de escolhas aos seus consumidores”.

Na contratação, é possível optar por acomodação individual ou coletiva, com ou sem coparticipação. O novo plano oferece acesso aos principais hospitais, clínicas e laboratórios da região, como os Hospitais São Lucas e Major Antonio Candido, bem como ao Laboratório Sabin de Análises Clínicas, entre outros referenciados.

Entre os benefícios, os clientes terão à disposição serviços de urgência e emergência em mais de 30 Hospitais nas principais capitais do país, além do plano odontológico da SulAmérica Odonto e acesso ao Saúde na Tela, plataforma de telemedicina da seguradora com médicos disponíveis 24h, psicólogos na tela do seu celular, sem precisar de casa e também orientação médica telefônica 24h por dia, sete dias por semana, inclusive feriados. Além disso, a SulAmérica oferece aos seus beneficiários a SulAMais, plataforma de descontos e benefícios com mais de 40 parceiros que oferecem até 80% de desconto em produtos e serviços.

“Com a chegada do SulAmérica Direto à região de Ribeirão Preto, avançamos com nosso propósito de ampliar o acesso aos cuidados de saúde, bem-estar e segurança para cada vez mais brasileiros. Com parcerias com instituições reconhecidas, ofertamos planos com assistência de qualidade e preços acessíveis e, dessa forma, podemos ajudar nossos clientes a atingir a Saúde Integral, trazendo mais tranquilidade financeira, que ajuda a sua saúde emocional e física”, diz Luciano Lima, diretor Comercial da SulAmérica.

Para os corretores, a Qualicorp preparou uma premiação diferenciada na comercialização do plano Direto Ribeirão, com um cyber bônus de R$ 600 a cada vida confirmada. Este plano pode ser comercializado na cidade de Ribeirão Preto e nos seguintes municípios: Barrinha, Batatais, Brodowski, Cravinhos, Dumont, Guariba, Jaboticabal, Jardinópolis, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho. A contratação pode ser feita por profissionais ligados a diversas categorias profissionais, como advogados, fisioterapeutas, médicos, servidores públicos, psicólogos, professores, entre outros.

N.F.

Revista Apólice