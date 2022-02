Qualicorp anuncia novos superintendentes regionais do time comercial

A Qualicorp anunciou sua nova estrutura comercial com a promoção de Danielle Costa e Renato Guimarães aos cargos de superintendentes de vendas regional. A movimentação faz parte da estratégia da empresa de estar cada vez mais próxima dos corretores, fortalecendo o relacionamento com o canal de vendas e contribuindo com o objetivo de levar o acesso à saúde privada para milhões de brasileiros.

Na companhia há mais de dez anos, Danielle acumula mais de 24 anos de experiência na área de vendas. A executiva é responsável pelo relacionamento com os parceiros dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Formada em Relações Públicas, Danielle é especialista no desenvolvimento de estratégias de vendas, com ampla vivência em análise de mercado, gestão e treinamento de equipes comerciais.

Também com mais de 24 anos de experiência no setor de saúde e mais de 10 anos atuando no time comercial da Qualicorp, Guimarães tem sob sua superintendência o relacionamento com os corretores e corretoras parceiras de Brasília, Goiás e todos os estados que integram a região Norte do Brasil. Formado em Gestão Comercial, o executivo tem expertise em desenvolver, implementar e liderar projetos e estratégias de vendas.

A movimentação fortalece a gestão da companhia e reforça a valorização do time de vendas. Atualmente a área comercial integra a vice-presidência Comercial, liderada por Elton Carluci, que conta com o comando do diretor comercial Alessandro Courbassier e cinco superintendentes regionais: Fabiano Almeida (Nordeste), Gláucio Fernandes (SUL e RJ), João Drumond (São Paulo) e os recém promovidos Danielle Costa (MG, ES, TO, MT e MS) e Renato Guimarães (Norte, DF e GO).

N.F.

Revista Apólice