PMS 2021: Prudential aposta em projeto de soluções disruptivas para clientes

Prêmio Melhores do Seguro 2021 – O programa Prudential Vitality é uma parceria da Prudential do Brasil com a plataforma global de bem-estar e recompensas Vitality. A estratégia com a implementação do programa e a criação do ecossistema de Bem-Estar foi traçada para se tornar a base estrutural da proposta de valor do seguro de vida no mercado brasileiro. Através da adoção de cuidados e atividades físicas regulares, o programa tem como objetivo ir de encontro a um dos grandes desafios do mercado: soluções disruptivas que agregam valor em vida para o cliente e que quebram o paradigma do foco do produto somente ao pagamento de benefício. Anunciado em jun/20, o projeto iniciou sua operação em jun/21 com os segurados de vida individual, e em set/21 aos seguros de vida em grupo, atendendo potencialmente 2,6 milhões de pessoas no Brasil.

O lançamento do Prudential Vitality abrangeu um vasto escopo de ações e medidas: desenvolvimento do produto de forma integrada e colaborativa, com parcerias locais de recompensas e globais de desconto e cashback de devices, adaptação do aplicativo Vitality ao Brasil e estudos atuariais específicos; preparação das equipes da seguradora; desenvolvimento dos canais de parceiros comerciais; comunicação aos clientes e empresas segurados através de réguas de comunicação em diferentes canais, mídias sociais e a campanha de lançamento na mídia.

Para a implementação do programa foram empregados recursos financeiros, humanos e físicos para a conexão técnica entre as empresas, assim como integração dos sistemas e áreas internas da seguradora. Os investimentos englobam implementações técnicas em TI, campanhas de marketing, lançamento em mídia, recompensas, patrocínios e a contratação de pessoas, que foram incorporados como custos ao Business Case do Programa.

Com impacto positivo em 20 milhões de pessoas e mais de 20 anos de experiência em pesquisas científicas, o benchmark global da Vitality mostra que as mudanças de hábitos são de longo prazo, sendo refletido no Business Case do programa que prevê uma redução gradativa nas taxas de Sinistralidade e de Cancelamento em 10 anos. Para atingir esses números, a seguradora estabeleceu metas de registros e engajamento. Destacamos alguns resultados: mais de 32 mil clientes registrados em 4 meses de vigência do programa, sendo 69% engajados com pelo menos 1 ponto acumulado; 2 dias é o tempo médio entre registro e primeiro ponto e 85% dos clientes ativam suas metas de atividades físicas na primeira semana

Para o lançamento do Programa a empresa montou um plano de marketing 360º: Alto impacto usando uma variedade de canais de mídia e criando uma conversa eficaz e consistente com nosso público-alvo: mais de 187 milhões de impressões em mídia social, mais de 28 milhões de impactados em na TV por assinatura, 9 milhões de visualizações de vídeo, 24 reportagens publicadas, como Forbes, Estadão, Exame e InfoMoney e 194 mil visitas no nosso website

Após o lançamento, a companhia iniciou a fase de expansão do programa com a estruturação de um plano de iniciativas que inclui outros tipos de seguros, ampliação dos parceiros e modelos de negócio que tornem a experiência do cliente ainda mais ampla e frequente.