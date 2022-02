Provider IT investe em reposicionamento de marca

A Provider IT, uma das principais consultorias e provedoras de serviços de TI do país, anuncia o investimento de cerca de R$ 1 milhão em seu reposicionamento da marca. Trazendo o conceito “Caminhe por novos futuros”, o objetivo do rebranding é reforçar o caráter inovador da companhia, aprimorar a busca por novos talentos e, ainda, ampliar os mercados de atuação. Com 25 anos de experiência no mercado, a Provider IT projeta crescimento de 25% para 2022, após o reposicionamento.

De acordo com o CEO da Provider IT, Cesar Salema, as transormações foram necessárias para transmitir o novo “mindset” da companhia. “Esta mudança tem o intuito de conciliar a tecnologia e o ser humano, reforçando nossa crença de que ambos caminham juntos. Com isto, queremos provocar internamente a renovação que buscamos no mercado, com o olhar voltado ao futuro”, explica. Além disso, a empresa conta, atualmente, com cerca de 360 colaboradores e a busca em expandir o time também faz parte da estratégia de reposicionamento da marca, segundo Salema.

Uma das mudanças mais significativas do reposicionamento está relacionada à identidade visual da marca, que trouxe um conceito mais moderno e tecnológico. “Nós realizamos muitas transformações nos últimos anos, desde apoio no processo de digitalização de nossos clientes, até a criação de novas soluções. A partir disso, a visão que a empresa transmitia com a identidade visual antiga já não era mais compatível ao atual perfil da Provider IT, inclusive para efeitos de mercado e captação de novos clientes. Com o rebranding queremos mostrar o novo perfil da empresa, que busca antecipar o futuro e incluí-lo no presente, com soluções de negócios e de tecnologia”, acrescenta.

Expansão de mercado

Entre as metas projetadas com a nova proposta, está a expansão com relação aos mercados de atuação da empresa. Atualmente, a Provider IT tem forte experiência nos setores financeiro, de educação e de seguros. Neste sentido, a expertise da empresa possibilita a transição de inovações originadas nestes setores também para outras verticais e outros territórios.

Um dos exemplos foi a implementação do PIX, uma solução desenvolvida pelo Banco Central do Brasil (BCB) para o segmento financeiro. Por contar com profissionais experientes no assunto, foi possível oferecer a solução para clientes de outras indústrias, como educação e seguros, promovendo soluções para demandas relacionadas a formas inovadoras e tecnológicas de pagamento para empresas que não atuavam no segmento de finanças.

Com a transformação realizada, o objetivo é ampliar este planejamento e atingir clientes de outros ramos e outros modelos de negócios, como as startups. Para concretizar estes planos, a empresa está criando o “Open Innovation”, um hub de soluções tecnológicas que visa oferecer soluções integradas para sanar as exigências do mercado por novos modelos tecnológicos. “O Open Innovation é um modelo de negócios que acompanha as principais novidades apresentadas pelo mercado como o Open Banking, Open Finance e Open Insurance. O futuro tem se mostrado Open e a nossa busca é pelo futuro”, complementa.

Para Salema, acompanhar as transformações dos negócios é crucial. “Depois da pandemia, o mercado demonstrou um movimento de mudança, com foco muito forte em inovação, e isto está alinhado ao propósito da Provider IT. Nós também estamos nos transformando para atender às novas demandas dos clientes”, finaliza.

K.L.

Revista Apólice