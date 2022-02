Previsul agora aceita pagamentos via Pix

Engajada em oferecer cada vez mais autonomia, praticidade e segurança aos segurados e corretores, a Previsul Seguradora lançou hoje, 7 de fevereiro, a primeira de uma série de novidades previstas para 2022: o pagamento via Pix. A partir de agora, os segurados em situação de inadimplência poderão utilizar o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central (BC) para colocar suas parcelas em dia através do Portal do Segurado. A tendência é que, em breve, o benefício seja estendido a todos os segurados.

De acordo com o BC, atualmente, mais de 60% dos brasileiros usam Pix. “Depois de um 2021 com muitas inovações e lançamentos importantes, como a contratação do seguro e abertura de sinistro no formato 100% digital, começamos 2022 oferecendo mais uma facilidade para os nossos segurados ao incluir o Pix, uma funcionalidade que já faz parte do dia a dia deles. Além de praticidade ao segurado, essa novidade deve contribuir para a diminuição de tempo de inadimplência, garantindo mais comissionamento aos corretores”, afirma Renato Pedroso, CEO da Previsul.

A seguradora se junta às mais de sete milhões de companhias que já utilizam o Pix para pagar ou receber valores no Brasil, segundo o balanço divulgado pelo Banco Central, em novembro de 2021. De acordo com a instituição, o número corresponde a cerca de 54,6% do total de empresas que possuem relacionamento com o Sistema Financeiro Nacional.

N.F.

