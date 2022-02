Porto Seguro Vida e Previdência lança Campanha Conquistadores 2022

Os corretores que atuam com os produtos de Vida e Previdência da Porto Seguro já podem se cadastrar na Campanha Conquistadores 2022. A ação que dá prêmios aos profissionais do setor de seguros que mais se destacarem chega a sua 29° edição e trará quatro premiações diferentes: trimestral, semestral, destaques e finais.

“A Campanha Conquistadores completa 29 anos consolidando cada vez mais a relação da Porto Seguro com os corretores, que são os nossos maiores parceiros. Nosso objetivo é seguir motivando os nossos parceiros em seu trabalho de orientar os clientes para a necessidade de se ter uma proteção para a vida”, diz Carlos Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora.

Para as premiações trimestrais, o corretor necessita atingir pelo menos 1.000 pontos no período para resgatar prêmios. Já as semestrais, os 20 corretores com mais pontos por grupo regional são recompensados. A categoria Destaques premiará semestralmente aqueles que cumprirem desafios que podem render até R$ 10 mil cada um.

Por último, na categoria Finais, os destaques do Brasil concorrem em 6 rankings, divididos por perfil de atuação e característica de produto, com premiações que chegam a até R$ 40 mil. Além das premiações já definidas, durante todo o ano, diversas ações serão realizadas na plataforma da Conquistadores.

Como participar

Podem participar da campanha corretores ativos, cadastrados na Porto Seguro com registro na SUSEP (Pessoa Física ou Jurídica). São contabilizados para a campanha, os novos negócios de Vida e Previdência fechados de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Corretores cadastrados no site da Campanha Conquistadores nos anos anteriores não precisam realizar um novo cadastro. Basta apenas acessar o site da campanha neste link e dar aceite no regulamento de 2022.

N.F.

