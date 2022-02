Porto Seguro Celular chega ao mercado como nova possibilidade de negócio

Com mais de 230 milhões de aparelhos celulares ativos em todo o país, menos de 5% possuí a cobertura de seguro. Visando essa imensa oportunidade de mercado, a Porto apresenta hoje, 14 de fevereiro, ao mercado o Porto Seguro Celular.

O novo produto chega ao mercado com quatro planos disponíveis, combinando coberturas para quebra acidental, roubo e furto simples, aquele que não deixa vestígios, principal novidade entre os riscos segurados. O seguro está disponível para todo o país, pode ser contratado para aparelhos com até 2 anos de uso e tem garantia internacional em todos os planos.

Marcelo Picanço, CEO da vertical Seguros da seguradora, destaca a importância de oferecer uma solução completa em seguro para um item tão necessário, como o aparelho celular. “O mundo se conecta por meio dos smartphones, com números expressivos de aparelhos ativos no Brasil e no exterior. Este bem, que em alguns casos pode ter valores altos para atender às necessidades das pessoas, precisa estar protegido em casos de imprevistos”.

Além da comercialização pelos corretores de seguros, o produto também terá a possibilidade de contratação digital. Picanço destaca que o objetivo é, por meio de um produto que tem ampla possibilidade de penetração na sociedade, oferecer uma solução em seguro com a qualidade já reconhecida da Porto e, com isso, ampliar oportunidades de novos negócios.

“Com o Porto Seguro Celular, o corretor de seguros tem a oportunidade de trabalhar o produto e, a partir desta comercialização, apresentar todo o portfólio de soluções da companhia para os mais diferentes perfis e necessidades. Sob o ponto de vista de geração de novos negócios, o novo seguro é a porta de entrada para o ecossistema Porto e todas as suas soluções”, destaca o executivo.

Conectado ao ecossistema da empresa, permitindo vantagens em produtos e serviços da companhia, o Porto Seguro Celular não tem lista de espera, nem período de carência, com o diferencial do oferecimento da cobertura para furto simples, e ainda permite a inclusão de acessórios, contratação de múltiplos aparelhos na mesma apólice e inclusão de menores de idade entre os segurados. Os clientes do Cartão Porto Seguro ainda garantem 5% de desconto na contratação do seguro, que tem possibilidade de parcelamento em até 12x.

“A ideia é garantir o seguro de forma descomplicada e intuitiva, sem burocracia. As coberturas compreendem desde o furto simples, que é aquele que ocorre sem deixar vestígios, como uma bolsa aberta no transporte público, por exemplo. Além disso, temos a cobertura mais ampla sobre danos, variando desde a queda do aparelho, a um curto provocado por oscilação de energia, oxidação por derramamento de água ou qualquer outro líquido. Buscamos compreender ao máximo as possibilidades para garantir a maior segurança e comodidade aos nossos segurados”, destaca Picanço.

Para mais informações sobre o novo produto, basta acessar o link.

Revista Apólice