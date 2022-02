Porto amplia cobertura do seguro garantia judicial para todo o Brasil

A Porto Seguro ampliou a área de atuação do seu seguro garantia judicial. Destinado a substituir o depósito judicial das empresas em processos trabalhistas, o produto que estava disponível apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais agora pode ser contratado por empresas de todo o Brasil. Em 2021, o serviço apresentou um crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior e planeja seguir crescendo com a expansão de atendimento.

Para Rodrigo Elorza, gerente de Riscos Financeiros e Capitalização da seguradora, o produto é uma ferramenta essencial para que as empresas mantenham seu fluxo de caixa no médio e longo prazo. “Além de assegurar a caução no processo e evitar a descapitalização da empresa, o seguro garantia judicial trabalhista contribui para que as companhias tenham mais velocidade em suas operações”.

Os clientes que buscam a solução da Porto Seguro contam com emissões dessa modalidade de forma online, através da ferramenta emissão expressa, que acelera o processo de contratação e exige apenas informações como dados do reclamante, tipo de recurso, Tribunal/Vara e Nº do Processo, além das informações da empresa tomadora.

