Prêmio Melhores do Seguro 2021 – A partir das oportunidades observadas no mercado de seguros brasileiro, a Pottencial está se posicionando como agente de mudança. Por meio de um projeto disruptivo, denominado Plataforma Core, buscamos simplificar, facilitar, tornar acessível e didática a contratação de uma apólice de seguro.

Por meio da Plataforma Core, a Pottencial se habilita para a diferenciação e ampliação do seu olhar para a experiência do cliente e dos seus parceiros de forma personalizada, trazendo para os seus Portais e outros canais de contratação uma linguagem simples, de fácil entendimento, ágil e intuitiva, possibilitada por uma plataforma tecnológica que cobre toda a cadeia de valor de seguros, cobrindo a parte de regulamentação e ao mesmo tempo garantindo escala e agilidade para processos, antes morosos e extensos.

A Plataforma Core começou a ser desenvolvida para capturar as oportunidades e movimentos atuais do mercado de seguros, que busca uma integração entre a tecnologia e a segurança. A partir disso, a Pottencial, insurtech mineira, com 11 anos de mercado, resolveu estrategicamente reunir a sua expertise e confiabilidade com um investimento em tecnologia para proporcionar uma mudança significativa na relação com o seguro, se compararmos com as características tradicionais do mercado.

A Plataforma Core é um ecossistema proprietário “plugável” que perpassa por praticamente todos os processos da companhia. Através de soluções que facilitam e agilizam as integrações internas e externas como, por exemplo, o SAP S/4 Hana, que foi um case de implantação em 7 meses, o SalesForce para área comercial e o SRO (Sistema de Registro de Operações) que é uma iniciativa do órgão regulador, a Susep (Superintendência de Seguros Privados), em que a Pottencial foi a pioneira nos registros de apólices do Seguro Garantia e Seguro Fiança Locatícia.

Para facilitar ainda mais a integração com parceiros, conectado a Plataforma Core, há também a Plataforma de API (Interface de Programação de Aplicativos), também chamada de Portal do Desenvolvedor. O Portal do Desenvolvedor é um ambiente digital, controlado e seguro espaço onde os parceiros se integram à Pottencial e podem realizar toda a jornada de contratação de seguro, da cotação à emissão, utilizando seus sistemas próprios.

Sempre pensando na melhor experiência dos clientes e parceiros, a Pottencial também conta com o Portal do Corretor, espaço exclusivo onde esses parceiros podem realizar digital e rapidamente funções, anteriormente feitas manualmente, como o cadastro dos tomadores e segurados, envio de proposta para análise, acompanhamento do status da demanda, dentre outras funções que tornam o processo de contratação muito mais rápido. É válido ressaltar que este portal, assim como todos os outros, passam por constantes mudanças, de acordo com a solicitação e necessidades apontadas pelos usuários, em um processo de co-criação. É uma preocupação da Pottencial, fazer com o que os parceiros se sintam ouvidos e atendidos.

O projeto da Plataforma Core é vivo e a Pottencial está empenhada em transformar o ambiente da Companhia em propulsor de soluções que possam romper com o tradicionalismo e conservadorismo do mercado de seguros brasileiro. Para isso, o objetivo da Companhia é chegar até o final do ano de 2021 com 80% da capacidade do time interno de tecnologia, mais especificamente da equipe de engenheiros de software, superando 120 pessoas.

Ainda sobre crescimento, a Companhia apresentou um aumento na base de clientes, falando da perspectiva de PF, cresceu também em números de canais estratégicos plugados e reduziu o tempo de criação e implantação de produtos. Através da Plataforma Core, o tempo para lançamento de produtos diminuiu consideravelmente, saindo de 24 semanas, em média, para 8 semanas.