Prêmio Melhores do Seguro 2021 – Em 10 anos desde a sua fundação, a Minuto Seguros tem investido em tecnologia para oferecer um atendimento humano e acolhedor, ajudando milhares de brasileiros a proteger seus bens. Por meio de uma plataforma proprietária de cotação de seguros, a empresa oferece uma experiência simples, segura e rápida aos seus clientes, integrando as maiores seguradoras do Brasil. A Minuto trouxe muita inovação para o mercado e se tornou uma das maiores corretoras de Seguro Auto e Residência do país e a maior corretora online. Em 2021, buscando ampliar seu leque de atuação e diversificar a carteira de clientes, inovou mais uma vez e se juntou à Creditas, fintech líder em crédito e soluções de consumo na América Latina.

Do ponto de vista da estratégia de negócios, a transação tem um aspecto inovador ao permitir a expansão das atividades das duas empresas por conta de sinergias excepcionais entre seus produtos e clientes. Para citar um exemplo no ecossistema de automóvel, o cliente da Minuto agora tem acesso a um pacote completo de produtos e serviços financeiros da Creditas, o que possibilita a redução do custo de crédito e facilita a troca de veículo de forma ágil, digital e integrada dentro de um mesmo aplicativo. Já o cliente da Creditas, que tinha acesso a crédito com garantia do veículo, financiamento, compra, venda e troca de automóveis, agora conta também com o seguro auto no pacote de serviços para proteger seu carro.

Outra frente de negócios que se abriu com a transação está no segmento de produtos e serviços para o lar. Todos os clientes que encontravam na Creditas soluções como empréstimo com garantia de imóvel e reforma, agora contam também com o Seguro Residencial. Além das coberturas para proteger sua casa ou apartamento, os serviços emergenciais como encanador, eletricista, chaveiro, entre outros, agregam ainda mais valor aos produtos residenciais aos quais os clientes da Creditas têm acesso.

Também no campo empresarial, as sinergias são inúmeras. A Minuto passa a oferecer aos seus clientes pessoa jurídica produtos financeiros como antecipação salarial, empréstimo consignado privado, cartão de benefícios flexíveis como vale-alimentação e vale-refeição, entre outros. Por outro lado, as empresas clientes da Creditas que já exploram este portfólio de produtos passam a contar com inúmeras soluções de proteção aos seus colaboradores, como seguro de vida em grupo, seguro saúde e odontológico empresarial, além de seguros patrimoniais.

A união entre as empresas também beneficia todas as seguradoras parceiras da Minuto, que agora têm a oportunidade de oferecer produtos e soluções para uma carteira de clientes ainda mais diversificada, como o seguro prestamista, habitacional, transporte, garantias (stop loss), serviços de assistência, entre outros.

Para explorar estas novas oportunidades de negócios, a Minuto tem planos de aumentar sua equipe por meio de novas contratações, incluindo profissionais de referência no mercado de seguros. Assim, com estas inovações a partir da fusão com a Creditas anunciada em julho de 2021, a corretora espera crescer significativamente ao longo dos próximos anos.