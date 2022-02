Prêmio Melhores do Seguro 2021 – A pandemia fez com que as empresas buscassem alternativas para suprir as dificuldades que surgiram neste período. A GC do Brasil fez uma análise das perspectivas de diversos produtos e optou pelo seguro agrícola em razão de ser um mercado pouco explorado no Brasil.

O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos e fibras do mundo sendo que o agro representa quase metade das exportações do Brasil que é o segundo maior exportador agrícola global. Em 2020 o PIB brasileiro totalizou R$ 7,45 trilhões, alcançou participação de 26,6%, avançou frente a 2019 que tinha uma participação de apenas 20,5%.

O agronegócio representou quase R$ 2 trilhões e, destes, 68% foi a participação da agricultura e 32% da pecuária. Por sua vez o crescimento do PIB refletiu os preços maiores na comparação com 2019 e a maior produção anual, com uma safra recorde de grãos, safras maiores também para o café, a cana-de-açúcar e o cacau e expansão da produção de aves, suínos, ovos e leite.

Como o clima é o principal fator de risco para a produção rural, o seguro agrícola é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola, por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos, tais eles como, estiagens, incêndios, ventos fortes, chuvas excessivas, geadas e granizos em intensidade e regiões inesperadas.

Contudo, além de não cobrir só a atividade agrícola, mas também a atividade pecuária, o patrimônio do produtor rural, seus produtos, o crédito para comercialização desses produtos, além do seguro de vida dos produtores.

Com isso, para maior apoio aos produtores em 2006 o Governo Federal com intuído de instigar a disseminação do seguro pelo Brasil criou O Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural (PSR), custeando de 20 a 40% o valor final do prêmio, dependendo da cultura, ou do ramo a ser seguido como, florestas, pecuária ou aquícola.

O PRS tem algumas peculiaridades, tais elas como:

– O valor limitado por CPF é de R$60.000,00;

– O produtor não deve ter nenhuma cobertura como PROAGRO ou PROAGRO MAIS, pois o mesmo não será beneficiado pelo programa;

– E o mesmo deve estar adimplente com o CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal) e IBAMA (O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

O Brasil conta com um pouco mais de 10% da área plantada segurada comparando com 90% nos EUA, este nicho contou com uma subvenção federal do Plano Safra 2020/2021 da ordem de quase 1 bilhão de reais para subsidiar prêmios e tem atraído o interesse dos agricultores

O grupo GC investiu durante a pandemia na contratação de mais engenheiros agrônomos para as corretoras, e também em uma integração do sistema de gestão das corretoras Quiver com o sistema e-Campo, treinamento, conhecimento e parcerias com as seguradoras especialistas.

A GC do Brasil teve um crescimento total muito acima do mercado de seguros durante a pandemia, tangenciando 30% no acumulado dos três trimestres de 2021 e posicionando o seguro auto abaixo dos 50% dos prêmios emitidos sem, contudo, perder carteira, ao contrário.

A GC do Brasil espera atingir R$ 200 milhões de prêmios emitidos em 2021 e já representa 9,05% do total de prêmios em grãos do país.