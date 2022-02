PMS 2021: Educação financeira como ferramenta para expandir negócios

Prêmio Melhores do Seguro 2021 – Desde março de 2020 o nosso país e o mundo passam por uma situação desoladora com a pandemia de Covid-19, além das tantas dolorosas perdas de vidas, vimos também uma crise financeira motivada pelo aumento do desemprego se alastrar entre tantas famílias.

Acompanhamos diversos relatos de clientes que infelizmente encontram-se em uma situação monetária muito complicada devido a esse cenário lamentável.

A Seguros do Brasil sempre atuou com foco em seguros de vida e após essa reviravolta negativa em tantos sentidos para tantos de nós, resolvemos trabalhar com foco na orientação da importância da proteção financeira na vida das pessoas, com a intenção de promover o mínimo possível de conforto familiar na falta do responsável financeiro e pagamento de assistência funeral digna.

Estabelecemos parcerias com algumas plataformas de convênios e associações e junto a seguradoras parceiras, desenvolvemos o projeto de disseminação e conscientização da importância do seguro de vida, trabalhamos em conjunto onde focamos na viabilização para que se tornasse algo financeiramente alcançável a todos, com linguagem e explicações das coberturas de modo simplificado e com contratação 100% online.

Preparamos a nossa estrutura operacional com apoio exclusivo a sinistros de vida, facilitando a comunicação com os segurados e beneficiários através de whatsapp business, telefone 0800 exclusivo e profissionais capacitados para realizar as aberturas de todos os processos e acompanhamento até o momento das indenizações, realizando todos os atendimentos com amor e empatia à cada pessoa que chegue até nós pela perda de um ente querido.

Nos orgulhamos em termos tido esse olhar sensível a esse momento delicado que embora o avanço da vacinação, ainda não passou. O nosso projeto tocou a consciência de muitas pessoas que vieram a contratar suas proteções financeiras onde muitos foram beneficiados.

A Seguros do Brasil atende hoje mais de 28 mil segurados de vida. Acreditamos que como corretores de seguros, temos a obrigação de proteger o que é mais importante, a vida das pessoas.

* Por Sandro César Alarcão, diretor executivo