PMS 2021: Consultoria financeira em modelo 360 graus

Prêmio Melhores do Seguro 2021 – Procuramos apoiar nossos clientes, inclusive financeiramente, nas opções de créditos e acesso a recursos, até mesmo na previdência privada, orientamos com relação aos auxílios e benefícios fiscais liberados pelo governo, revisamos coberturas de seguros e mantivemos contatos constantemente para saber a situação de saúde dos mesmos e familiares, oferecendo uma consultoria.

Esse modelo de consultoria nos fez unificar benefícios das duas empresas, da corretora e da empresa contábil, TGL Contábil, que atende nossos clientes da corretora, criando uma nova jornada do cliente TGL, com mais valores, desde a avaliação da situação do nosso cliente na Previdência Social, passando pela avaliação contábil e tributária e finalizando com as coberturas securitárias e aposentadoria privada.

Fizemos ainda um investimento na capacitação e acompanhamento psicológico de nossos colaboradores durante a pandemia.

Contamos com a retomada da produtividade logo no 3° mês da pandemia, com crescimento mensal constante, contratação de novos colaboradores, fechamento de novos canais de distribuição, via parcerias.

Os clientes, segurados e prospects, a cada dia buscam maior sigilo e segurança em relação às suas informações, pessoais e financeiras, e gostariam de tratar de diversos problemas, dores, com um número menor de profissionais, cada vez mais qualificados. Além disso, existe uma conexão entre a vida financeira, contábil, tributária, seguros e proteção.

Entendemos que a TGL poderia se adequar e ser essa solução, tendo o cliente como o foco. Já havia na empresa um departamento jurídico que cuidava da vida previdenciária de nossos clientes, previdência social e estatutária, além de atuarmos na previdência complementar (privada).

Temos uma 2a empresa, a TGL Contábil, que surgiu para cuidar da vida contábil, tributária e financeira dos clientes da TGL Consultoria. Com a pandemia e a necessidade de inovar para continuarmos competitivos, com os recursos que possuíamos, criamos o atendimento 360°.

Sem nenhum tipo de investimento adicional, utilizando a estrutura que a empresa já possuía, em 30 dias estávamos operando no novo modelo, usando a tática do “feito é melhor do que o perfeito”, colocamos em prática e fomos melhorando, dia a dia.

Os diretores, gestores e todo o time foram envolvidos no desenvolvimento deste trabalho. Todos ajudaram na construção do projeto, acreditando que quando o colaborador participa da construção ele chama o projeto de seu e se doa por ele.

Com isso, houve um crescimento do crosseling da base, em andamento, e a retomada rápida dos resultados pré-pandemia, com novas parcerias e novo posicionamento de mercado.

A TGL dobrou o resultado esperado para os dois próximos anos, e ainda está atenta para novas oportunidades junto a outros investidores ou players de maior expressão para caminharmos em conjunto, alavancando resultados e escalando, ainda mais, nossa operação.

Precisamos aproveitar esse “boom” de oportunidades do nosso mercado.