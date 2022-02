PMS 2021: Bots incrementam jornada de automação com software da IBM

Prêmio Melhores do Seguro 2021 – A área de Tecnologia da Rede Lojacorr deu um passo a mais em abril de 2021 na automação dos processos que vem melhorando a eficiência das entregas da empresa. A Lojacorr conta com a solução da IBM® Robotic Process Automation (RPA), para desenvolver internamente e criar os próprios bots. Na sequência, a empresa criou em julho de 2021 um novo módulo de gestão de benefícios e ramos faturáveis da Rede, voltado para beneficiar e empoderar o corretor de seguros. O novo módulo ProFB aperfeiçoa o Broker One, plataforma tecnológica da empresa, que está em constante transformação para proporcionar a melhor experiência e gestão da carteira dos corretores.

O desafio do programa de automação totalmente desenvolvido internamente pela empresa era colocar as pessoas em primeiro lugar na jornada da automação, reduzindo a possibilidade de erros no processo manual, minimizando divergências, oferecendo acesso mais rápido às informações, dando maior confiabilidade nos dados, gerando eficiência operacional e possibilitando aos colaboradores mais autonomia para atuar em casos mais complexos e desenvolver novas soluções.

O time de Tecnologia passou a otimizar os processos, implementando soluções de pagamentos mais ágeis e assertivos. Já está em funcionamento também o novo módulo de gestão de benefícios e ramos faturáveis da Rede Lojacorr, voltado para beneficiar e empoderar o corretor de seguros. O módulo ProFB aperfeiçoa o BrokerOne, plataforma tecnológica da empresa, que está em constante transformação para proporcionar a melhor experiência e gestão da carteira dos corretores. O objetivo central do novo módulo é disponibilizar funcionalidades personalizadas. Desde a estruturação, a criação do módulo foi vista como decisiva para a flexibilização na forma de remuneração entre os produtores das corretoras.

A automação dos bots criados com os softwares da IBM vem colaborando muito para alcançar o objetivo de agregar valor de ponta a ponta para as companhias seguradoras e para os corretores. A ampliação do sistema segue em ritmo acelerado e vem alcançando excelentes resultados onde podemos citar como exemplos os Bots de parcela pendente com 191.389 alertas de parcelas pendentes, o que representa 78% da base processada; Acompanhamentos de status de emissão de propostas com 389.641, o que representa 55% da base; Postagem de apólices com 142.406, o que representa 48% da base; e o processo mais recente de baixas de extrato de comissão com 23.185 baixas, o que representa 41% de toda a base processada.

Além disso, o reconhecimento da IBM em relação à implementação dos processos, bem como as conquistas que a Lojacorr obteve por meio dessa automação é a validação de que a área está efetiva em relação às demandas. Obter esse reconhecimento da evolução no quesito de automação mediante o apoio obtido da IBM, para agregar ainda mais valor para a Lojacorr, seguradoras e corretoras, com o intuito de aperfeiçoar e fortalecer os processos junto a rede em todo o País.