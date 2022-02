Planetun é a primeira patrocinadora do Insurtech Brasil 2022

A Planetun é a primeira a confirmar presença entre os patrocinadores do Insurtech Brasil 2022, principal evento do setor de insurtech e inovação do Brasil e que volta ao formato presencial após dois anos. O encontro acontecerá no dia 21 de junho de 2022, em São Paulo, e reunirá os principais nomes e cases do mercado segurador para discutir as tendências e as tecnologias que devem impulsionar o futuro dessa indústria.

A empresa entende a participação como relevante para o fomento do ecossistema de inovação em seguros nacional e, principalmente, pelos temas que são abordados. “Acreditamos que podemos contribuir com nossa experiência e com o conhecimento de quem inova em tecnologia e atendimento no nosso dia a dia de trabalho, além de trocar experiências com outros profissionais do mercado segurador”, explica Henrique Mazieiro, CEO da insurtech.

O evento deve reunir 1,2 mil participantes, entre seguradoras, distribuidores e corretores de seguros, empresas de tecnologia, investidores e startups. “O evento será importante para que a Planetun possa estabelecer e consolidar parcerias, além de demonstrar tecnologias com o potencial de alavancar a inovação no mercado”, observa o executivo.

A empresa atua nos setores automotivo, residencial, empresarial, vida e previdência, e para todos eles mantém investimentos constantes em recursos de Inteligência Artificial (IA) com o objetivo de aproveitar a primeira onda do Open Insurance.

Desde o início do ano, a empresa implementou IA em processos de aceitação digital, sem a necessidade de intervenção humana, para validar vistorias prévias em automóveis. O aplicativo da insurtech permite que o cliente da seguradora parceira envie, pelo celular, documentos e fotos para a inspeção de carros, com uma redução de 65% do tempo tradicionalmente gasto nesse tipo de demanda.

Assim como nas edições anteriores, o Insurtech Brasil reúne empresas pioneiras e inovadoras do setor, consideradas ícones de negócios, assim como executivos, investidores e, acima de tudo, empreendedores que estão na vanguarda da transformação digital e global pelo qual o mercado segurador está passando. Com um time de palestrantes renomados, o evento apresentará uma diversidade de ideias que possuem um objetivo comum: inspirar soluções criativas para os problemas do mercado.

As inscrições para a edição de 2022 já estão abertas e podem ser realizadas através do link. Aproveite o desconto especial para as inscrições feitas até o final de março.

