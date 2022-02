Panorama do Seguro traz visão sobre mercado no RJ e ES

A 122ª edição do programa Panorama do Seguro trouxe aos internautas uma visão sobre o seguro no Rio de Janeiro e Espírito Santo com Antonio Carlos Costa, presidente do Sindseg RJ/ES. Apresentada por Paulo Alexandre, a atração conta com a participação do Consultor Econômico do Sindseg SP, Francisco Galiza.

Sobre o mercado de seguros no Rio de Janeiro e Espírito Santo, Costa disse que esses estados somam de 12% a 13% do faturamento do setor no Brasil. “São dois estados completamente diferentes. O estado do Rio representa mais de 80% desses dois estados, ele passou por grande dificuldade na economia e se encontra em recuperação, até novembro de 2021 o setor cresceu 11%. Já no Espirito Santo o crescimento foi maior, foi de 16%, um crescimento robusto com destaque para o seguro auto, que teve mais de 15% de crescimento”, disse.

Para concluir, Costa, que é vice-presidente da ENS (Escola de Negócios e Seguros), falou sobre a instituição. “Em 2021, a instituição completou 50 anos de história e tem como seu carro-chefe o curso de habilitação de corretores, o famoso CHCS. No ano anterior, batemos todas as nossas metas, tivemos mais de 8.500 inscritos fazendo curso ou exame para habilitação de corretores e formamos mais de 7.000 novos corretores de seguros nesse Brasil. Um dado muito importante, é que tivemos a ampliação da questão geográfica por conta da nossa escola virtual e isso tem levado a ENS para todas as cidades desse país”.

Confira a entrevista na íntegra neste link.

N.F.

Revista Apólice