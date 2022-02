Oxigênio Aceleradora abre inscrições para 12° ciclo de aceleração

A Oxigênio Aceleradora, que integra o Grupo Porto Seguro, está com inscrições abertas para seu 12° ciclo de aceleração. O programa é realizado em parceria com a Liga Ventures, que é responsável pela gestão de aceleração, e terá duração total de quatro meses. O ciclo chega com foco na conexão com startups em estágio de tração e tem o modelo totalmente equity free, ou seja, sem investimento financeiro em troca de participação societária.

Neste ano, o programa de aceleração contará com algumas novidades. Com o objetivo de dobrar o número de startups aceleradas em um ano, em comparação com o primeiro ano de atividades da Oxigênio, no qual 12 participaram ao todo no processo, os números de ciclos irão aumentar. Serão cinco batchs no total e cada um contará com 5 a 10 startups aceleradas. Essa mudança faz parte de um processo de otimização para entregar o melhor resultado final tanto para os participantes do programa, quanto para a Porto Seguro.

Durante o programa as startups participantes terão a possibilidade de crescimento, bem como a ampliação da rede de contatos e apadrinhamento com lideranças que são referências no mercado em que atuam, gerando assim boas oportunidades de negócios, contando também com o apoio do time de especialistas da Liga Ventures.

“Neste 12º ciclo, queremos renovar o programa de aceleração da Oxigênio, com melhorias e novidades que irão tornar o processo mais completo e eficiente. Em essência, tanto na aceleradora, como na seguradora, sempre tivemos a inovação como norte em nossas tomadas de decisões e queremos continuar a aperfeiçoar nossos métodos. Seguimos cada vez mais fortes na missão de estimular o mercado de empreendedorismo no Brasil, criando oportunidades de negócios que nos conectam com empresas que pensam em soluções transformadoras e que podem revolucionar o mercado”, afirma o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Porto Seguro e Oxigênio Aceleradora, Maurício Martinez.

A aceleradora procura gerar valor nas quatro verticais em que a seguradora atua: seguros, produtos financeiros, saúde e serviços. Neste ciclo de aceleração, a Oxigênio tem como foco soluções que abordem comunicação e engajamento de corretores, tecnologias para segurança patrimonial, novos produtos para o segurado (parcerias), diversidade para cultura interna da empresa e data analytics.

O modelo equity free oferece um processo mais simplificado e uma série de benefícios para as startups que já têm um projeto em andamento e precisam de estímulos para seguir com seu trabalho. Os interessados no novo processo seletivo podem se cadastrar pelo site da aceleradora.

N.F.

Revista Apólice