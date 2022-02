Omint Seguros amplia portfólio vitalício

A Omint Seguros expande seu portfólio de seguros de vida vitalícios e anuncia a chegada do Omint Vital 10S. Ele chega ao mercado de seguros com capital segurado a partir de R$ 250 mil, possibilidade de quitar a apólice em 10 anos e preços competitivos, a fim de proporcionar soluções a uma nova demanda de clientes em um mercado em expansão.

“Esse produto é fruto do relacionamento que nutrimos com a nossa carteira de agentes e corretores, que possuem um olhar dinâmico e arrojado sobre as particularidades e necessidades efetivas dos clientes”, ressalta José Florippes, diretor de Vendas de Seguros da empresa. “Dessa forma, atendemos a um mercado em expansão, que busca por produtos vitalícios com prazo de pagamento mais curto e um capital segurado mais moderado”, acrescenta o executivo.

Cobertura

Em contrapartida ao capital segurado de R$ 250 mil e à quitação da apólice em 10 anos, o Omint Vital 10S mantém a excelência dos produtos de vida individual da Omint Seguros, com um leque robusto de coberturas disponíveis, entre elas morte, invalidez por acidente, doenças graves, funeral, jazigo e diária de internação hospitalar. A solução não tem reenquadramento etário, fazendo com que o cliente pague o prêmio apenas atualizado pelo IPCA, sem qualquer reajuste por conta de idade, até a quitação da apólice.

“Esse é um produto idealizado para quem deseja uma proteção aderente ao seu planejamento financeiro, que necessite da possibilidade de pagamento dos prêmios em curto prazo, mas com uma apólice que contenha todos os atributos que um produto vitalício oferece”, destaca Carlos Faria, gerente de Produtos da seguradora.

Mercado de seguros em expansão

De acordo com dados da Fenaprevi, houve alta recorde na contratação de seguro de vida individual no Brasil entre janeiro e novembro de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, com aumento de 29,4%. Há também uma movimentação muito favorável entre os mais jovens, com aumento de 120% nos dois primeiros meses de 2021, de acordo com a Susep.

Após essas mudanças de comportamento, muito aderentes à realidade pandêmica, a expectativa é que o setor continue em curva ascendente nos próximos meses, sobretudo com o avanço da vacinação contra Covid-19 e a retomada da economia a partir da flexibilização do isolamento social.

N.F.

Revista Apólice