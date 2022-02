Novas oportunidades aos que não esperam o futuro chegar

Já passamos por janeiro, mas muitos ainda vivem um clima de que o ano só começa depois do Carnaval. Será mesmo? Ou será que aproveitamos este começo de ano para repensar as prioridades, analisar oportunidades e estabelecer metas e desafios? É bom que seja assim. Digo isso porque os momentos de reflexão muitas vezes nos levam para o futuro com o pé no presente, entendendo o que é preciso ser feito para pavimentar o caminho que nos permita alcançar nossos planos.

Fábio Lessa

É aqui que entra o nosso trabalho, como consultores que somos, trazendo provocações interessantes à reflexão das pessoas. Afinal, o que todo mundo quer é se sentir protegido, garantindo seu bem estar e a qualidade de vida dos seus. As pessoas seguras são mais felizes, é o que a gente acredita aqui na Capemisa.

Por isso, investimos em inovação e novas ferramentas, sempre atentos às necessidades das pessoas, para disseminar informações e melhor preparar nossos parceiros nessa missão de criar uma cultura do seguro. O objetivo é sensibilizá-los sobre os riscos e imprevistos, apoiando-os na decisão de como proteger a Vida e minimizar os efeitos de eventualidades que envolvam a perda de renda ou impactos nos pequenos e médios negócios.

Os últimos dados da Susep para o ano de 2021 mostram esse horizonte de oportunidades. O seguro de vida cresceu 17,4%, a maior alta do segmento de Pessoas. O desempenho promete se manter positivo porque a pandemia deixou sua lição: o brasileiro está mais sensível à vulnerabilidade cotidiana.

E Vida é a especialidade da Capemisa: nós cuidamos das pessoas. E para o corretor, falando de negócios, há um oceano de oportunidades neste tipo de ramo, que também ganha com o reaquecimento da economia. Há um ambiente muito favorável para novos contratos, pois os empreendedores precisam manter sua engrenagem e proteger também seus funcionários. Não há tempo a perder!

O mercado de seguros vem exigindo, ao longo dos últimos anos, a reinvenção de práticas de trabalho em busca do sucesso, ganhando mais eficiência e competitividade, sobretudo, porque o consumidor também mudou seu comportamento e interesses. Antenado e tecnológico, está mais exigente, tem interesse por novidades, rapidez e soluções digitais que lhe tragam ganhos de tempos e conveniência. Querem estar melhor informados também.

Esta geração encara os corretores como influenciadores. Isso exige mais preparo, conhecimento, argumento de venda, dados. Uma atuação além de tudo o que vimos antes.

Aproxime-se, conheça a Capemisa, uma companhia que modernizou suas plataformas de cotação e gestão dos seguros, acelerou os encontros remotos e contribuiu para gerar desenvolvimento comercial aos corretores. Um exemplo é o projeto “Visita ao Oceano Azul”, onde mais 1.100 corretores foram impactados no ano passado e mais da metade deles aumentou sua produtividade após o encontro.

Os resultados se explicam porque nos encontros são mapeadas técnicas de como abordar os clientes e de utilização de gatilhos mentais, além da apresentação de pesquisas de oportunidades regionalizadas e sugestões preciosas sobre como conduzir uma negociação. O foco é pensar em cada profissional como único, ampliando suas perspectivas de se tornar melhor em sua jornada empreendedora.

Finalizando, fica a ideia de que o futuro não espera. Estamos à disposição por aqui para construir essa jornada de uma forma mais completa para todos.

* Por Fábio Lessa, diretor comercial da Capemisa Seguradora