Neon firma parceria exclusiva com BNP Paribas Cardif

A Neon anunciou parceria para oferta de seguros de proteção financeira, de bens e de vida com a seguradora BNP Paribas Cardif.

Uma pesquisa feita com os clientes do banco apontou que 80% não têm seguros e a principal causa é o alto custo. Além disso, muitos que já contrataram o produto no passado, justificam que não renovaram por conta de questões financeiras (37%) e experiências ruins (12%).

Buscando mudar essa realidade, a parceria é resultado da união de duas empresas com propósitos completamente sinérgicos: enquanto a Neon visa promover o acesso de seus clientes a serviços financeiros simples e justos para se tornar o banco do brasileiro trabalhador, a BNP Paribas Cardif tem a missão de tornar os seguros mais acessíveis.

“O brasileiro trabalhador pode ter a sua vida muito afetada por uma perda ou um desastre, como sofrer um acidente e ficar incapacitado de trabalhar, ser demitido ou ter um celular roubado, por exemplo. Logo, oferecer seguros acessíveis, simples e justos possibilitará que os nossos clientes consigam proteger o seu futuro, cuidar de suas famílias e enfrentar situações difíceis do dia a dia. Isso passa por entender as necessidades do cliente, eliminar barreiras de atendimento do produto e garantir um suporte eficiente a qualquer momento”, afirma Jean Sigrist, presidente do Conselho de Administração da Neon.

A construção dos programas de proteção em parceria com a BNP Paribas Cardif, levará em consideração as principais preocupações dos clientes, partindo de preços justos, com seguros a partir de R$ 4,99 mensais, e proporcionando uma oferta ampla e inovadora.

Emmanuel Pelège, CEO da seguradora, complementa: “Os seguros cumprem um papel social extremamente relevante na vida das pessoas, afinal, eles são uma forma de garantir mais sustentabilidade financeira para famílias que estão passando por momentos adversos. E o foco da BNP Paribas Cardif é oferecer produtos acessíveis, fáceis de serem utilizados, com uma experiência incrível para o cliente e que atendam a sua real necessidade. Nessa aliança com a Neon, temos a honra de trabalhar com uma empresa que tem os mesmos valores que os nossos. Juntos, construiremos um programa completo, com ofertas variadas e nada convencionais, que terão muito mais do que coberturas de seguro, mas um ecossistema agregado, com serviços digitais de alta usabilidade e disponíveis a partir do primeiro dia de contratação. Tenho certeza que será um marco para o mercado brasileiro”.

N.F.

Revista Apólice