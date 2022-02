Mercado se mobiliza em apoio às vítimas das chuvas em Petrópolis

Em apoio à população da cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, que foi atingida na terça-feira, 15 de fevereiro, por fortes chuvas, o mercado de seguros se mobilizou para ajudar as vítimas e colaborar nos resgates e buscas para encontrar desaparecidos.

A Porto Seguro mobilizou sua equipe de profissionais de salvamento para dar assistência às comunidades que sofrem com enchentes, deslizamentos e se encontram em estado de calamidade pública.

A operação teve início na quarta-feira, 16 de fevereiro, com o envio de uma equipe especializada e veículos de resgate: três Marruás, caminhões utilizados em operações feitas em locais de difícil acesso, e uma moto aquática preparada para resgates em enchentes. A companhia deve atuar no resgate de automóveis e motocicletas, remoção de entulho, entre outras atividades para auxiliar os moradores da região.

As equipes do Porto Socorro também montaram forças-tarefa na Bahia e em Minas Gerais, regiões atingidas por fortes chuvas nos últimos meses, onde a empresa prestou apoio às comunidades diante das necessidades emergenciais.

O CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) abriu um posto de recolhimento de doações para cidade de Petrópolis e disponibilizou a sede da entidade, no coração do Centro da cidade do Rio, para receber doações.

O presidente do Clube, Octávio Perissé, remeteu aos associados, beneméritas e profissionais do mercado uma lista dos itens prioritários para atender às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade serrana vizinha. São eles: alimentos, água potável, cobertores, roupas, itens de higiene pessoal e de limpeza.

“Está na essência e na missão da entidade proteger, cuidar e amparar pessoas, famílias e a sociedade de maneira geral. Esta foi a forma que encontramos de ajudar os nossos irmãos de Petrópolis, que atravessam este momento de perdas afetivas e patrimoniais. A nossa intenção é levar um pouco de conforto e solidariedade aos cidadãos da região”, afirma o presidente, acrescentando:

“Além disso, o CVG-RJ é um órgão de utilidade pública Estadual (Decreto Lei 1.408, de dezembro de 1988) e Municipal (Decreto 1.599, de agosto de 1990). É uma forma de retribuir o voto de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Clube ao nosso Estado e Município levando apoio aos cidadãos da região”.

