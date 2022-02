MDS realiza movimentações executivas para fortalecer estratégia

A MDS Brasil anunciou mudanças em seu quadro executivo. Focadas nos níveis de vice-presidência e diretorias, as movimentações vão ao encontro das estratégias de crescimento e aprimoramento estabelecidas pela marca a médio e longo prazo.

“A empresa tem crescido em escala, qualidade e capilaridade. Além das recentes aquisições, que seguem em um ritmo consistente desde 2018, a companhia tem investido em infraestrutura, ativos tecnológicos, capacitação de equipe técnica e parcerias com importantes players do mercado de seguros e corretagem”, explica Ariel Couto, CEO da operação brasileira. “O resultado de todas essas iniciativas é a clara transformação da empresa em uma opção ainda mais completa para nossos clientes e, consequentemente, para o mercado. As mudanças anunciadas, por um lado, reconhecem a performance de nossos executivos e, por outro, visa a trazer mais autonomia e representatividade para as diferentes áreas”, completa o líder.

Paulo Loureiro

Paulo Loureiro, que era diretor executivo de Filiais, assume o cargo de vice-presidente de Saúde e Benefícios com a missão de implementar uma atuação comercial ainda mais diversificada e regionalizada, seja por equipe própria ou por meio de parcerias estratégicas. ‘’O setor de saúde, que é o carro-chefe nas operações das grandes brokers com atuação em Benefícios, conta com uma carteira de mais de 48 milhões de beneficiários, e encerrou o ano de 2021 com um crescimento de cerca de 66% em arrecadação.” De acordo com Loureiro, comercialmente e tecnicamente, o preço é um tema que desafia todos os stakeholders desse mercado: “Por isso, nossa expectativa de crescimento transcende o aspecto comercial e nos permite focar em ações de melhoria constante nas relações de custo x benefício para nossos clientes”, complementa.

Ele ainda acrescenta que a estrutura de Health Intelligence será potencializada em 2022: “Essa área engloba análises estatísticas dos dados de utilização dos planos de saúde e, neste ano, será possível gerar insights ainda mais assertivos e endossar o desenvolvimento de soluções proativas para aprimoramento da gestão e promoção da saúde em temas mais sensíveis. Como consequência, toda essa cadeia bem estruturada proporcionará reduções nos índices de sinistralidade”, conclui o executivo.

Modificações na diretoria

Patrícia Martins

Patrícia Martins, que era superintendente de Parcerias, assume o cargo de diretora do canal. Conhecido como MDS Partners, o programa da empresa conta com mais de 100 parceiros de negócios em diversas regiões do Brasil e oferece condições e vantagens diferenciadas em relação aos demais programas similares do mercado. Na direção da área, Patrícia menciona a importância da parceria e de todo o acompanhamento dos contratos com as grandes corporações. “Atuamos em parceria com corretores, na dinâmica de corretagem. Já temos parcerias consolidadas com grandes empresas e efetuamos toda a assistência necessária aos nossos parceiros de negócios. Nossa perspectiva é ampliar a atuação, mantendo a excelência nessas demandas e trazendo parcerias que agreguem para a nossa carteira de clientes”, diz a executiva.

Marcelo Ferreira

Já Marcelo Ferreira, que respondia pela Superintendência de Relacionamento, assume o cargo de diretor na área. “2021 foi um ano de muito trabalho, transformação e preparação para o time de Relacionamento. No intervalo de 12 meses, a nossa carteira de clientes para atendimento diário cresceu 80% e, consequentemente, o time também dobrou de tamanho”, explica o profissional. Apesar de toda a conjuntura desafiadora do último ano, a área de Relacionamento atendeu todas as linhas de seguros e reteve todos os clientes. “Além disso, por meio de Cross Selling, implementamos novas soluções à cadeia de patrimônio de clientes que já faziam parte do nosso portfólio e conseguimos contabilizar prêmios em torno de R$ 4,5 milhões. Para 2022, o desafio é trazer ainda mais senioridade à equipe”, destaca Ferreira.

Willians Cruz

Por fim, Willians Cruz, que era superintendente de Sinistros, torna-se diretor da área devido ao desempenho exemplar da equipe no último ciclo. “Em 2021, vários dos nossos principais clientes experienciaram sinistros relevantes, complexos e desafiadores, entretanto, embora, grande parte destes sinistros ainda esteja em regulação, fechamos o ano com um aumento de mais de 25% nos valores indenizados, se comprados a 2020”, enfatiza o executivo. “O trabalho engajado e consultivo do time de Sinistros está em total sinergia com a equipe de Placement, e também conta com o apoio irrestrito do board da MDS. Para 2022, a meta é consolidar procedimentos mais simplificados para regulação e liquidação de sinistros”, finaliza Cruz.

N.F.

Revista Apólice