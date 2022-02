MDS Brasil anuncia a aquisição da CredRiksk

A MDS Brasil anunciou a aquisição da CredRisk, empresa especializada em Seguro de Crédito, Gestão de Riscos e Working Capital Solutions.

Com uma carteira de R$ 70 bilhões em recebíveis segurados e prêmios que ultrapassaram o valor de R$ 100 milhões em 2021, a CredRisk é pioneira em Seguro de Crédito no Brasil e exerce o papel de “Trusted Adviser”, cuja função é defender os interesses de seus clientes perante as seguradoras, permitindo o acesso a soluções que atendam às suas reais necessidades. A companhia conta ainda com uma gama de produtos e serviços que englobam as demandas mais urgentes do mercado, como Consultoria Especializada em Crédito e Cobrança, Seguro de Crédito, Garantias e Seguro Transporte.

Além de estar em sinergia com o cenário econômico e financeiro do setor, a compra da CredRisk traz significativos ganhos de escala, capilaridade e geração de valor para ambas as marcas. “A aquisição reforça a nossa unidade de negócios de Seguros Patrimoniais / Linhas Financeiras, eleva o nosso nível de especialização e nos coloca na liderança desse segmento do mercado”, explica Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Américas Regional Manager da Brokerslink. ” Para além de uma equipe altamente qualificada, incorporamos uma nova carteira de grandes clientes, que passam a ter acesso a todos os nossos produtos e serviços. É uma iniciativa que, assim como as demais, visa tornar a companhia melhor, e não apenas maior”, conclui o e executivo.

Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO Brasil da MDS Reinsurance Solutions, destaca que a compra é uma resposta ao momento atual do mercado de crédito: “Os prêmios deste segmento cresceram 20% em 2020 (R$ 530 milhões), em comparação ao ano anterior (R$ 440 milhões), para aproximadamente 720 milhões de reais em 2021, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. O crescimento da CredRisk nos últimos três anos foi de 87% na receita do produto e, para os próximos três anos, a estimativa é que a receita dobre”, detalha o líder.

Phillip Krinker, Founder & CEO da CredRisk, ressalta que, embora o Seguro de Crédito tenha baixa penetração no Brasil em relação a países desenvolvidos, o produto revela grande potencial de crescimento e apresentou uma performance financeira histórica muito positiva nos últimos anos. “Devido às incertezas que a pandemia trouxe, muitas empresas foram forçadas a lidar com dois impactos: as previsões de potenciais perdas e a ausência de fluxo de caixa. Sob essa ótica, o Seguro de Crédito se transforma em uma ferramenta cada vez mais indispensável para mitigar esse risco. Não por acaso, o nosso último balanço revelou mais de 2 mil perdas cobertas desde 2007, R$ 17,5 bilhões em limites de crédito cobertos/garantidos em 2021 e mais de R$ 300 milhões em indenizações pagas desde 2007”, destaca o executivo.

Para Krinker, a reciprocidade da aquisição traz vantagens excepcionais a clientes de ambas as companhias: “Os clientes da MDS ganham agora um atendimento ainda mais especializado de uma equipe referência internacional em Seguro de Crédito, e os clientes da CredRisk passam a ter acesso a uma plataforma de produtos B2B e B2C de distinta reputação e tecnologia”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice