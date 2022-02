Mapfre registra crescimento de 15,2% em prêmios no Brasil

O ano de 2021 ainda foi impactado pelos efeitos da pandemia, mas a Mapfre Brasil obteve conquistas expressivas no fechamento do período. Segundo seu balanço anual, a companhia registrou crescimento de 15,2% em prêmios em comparação a 2020, atingindo R$ 21,2 bilhões (3,34 bilhões de euros).

Os Seguros Gerais foram os que mais contribuíram para o volume de prêmios, com R$ 10,95 bilhões (1,72 bilhão de euros), 28,1% de aumento em moeda local. As categorias Rural e Residencial foram as de maior crescimento, com 40% e 19%, respectivamente. O ramo de Vida também obteve bom desempenho em prêmios, com R$ 7,4 bilhões (1,15 bilhão de euros) e 1,6% de aumento, seguido por Automóvel, com R$ 2,93 bilhões (461 milhões de euros) e 10,7% de crescimento.

A companhia destaca ainda uma importante evolução em vendas tanto do canal Mapfre, que cresceu 14,1%, como em bancasseguros, que incrementou 16,2%, ambos também em moeda local.

“A melhoria de processos internos, na experiência do cliente e, principalmente, uma grande evolução nos modelos de tarifação e subscrição do risco contribuíram de forma significativa para nossos resultados. Tudo isso foi possível devido a transformação digital que a seguradora vem implementando nos últimos dois anos, em que inseriu novas ferramentas e modelos mais eficientes para o negócio”, explica Fernando Pérez-Serrabona, CEO da empresa no Brasil.

Em 2021, a companhia atendeu a 416 mil solicitações de assistências, sendo os serviços para automóveis e os reparos residenciais os mais acionados pelos segurados. Durante o ano passado, a seguradora também registrou 3,3 milhões de ligações em sua Central de Atendimento.

A Mapfre Investimentos, gestora de fundos financeiros do Grupo, obteve 10% de incremento no volume de recursos de terceiros, totalizando R$ 2 bilhões sob gestão. O lucro líquido da unidade cresceu 74% em 2021.

“Somado a tudo isto, beneficiamos mais de 10 milhões de pessoas com as iniciativas e programas da Fundación Mapfre, o que reforça o nosso compromisso em reduzir as desigualdades socioeconômicas e em promover a educação, a saúde e o bem-estar social”, complementa Pérez-Serrabona.

Potencial do mercado segurador brasileiro

Segundo o mais recente “Índice Global de Potencial Segurador” (GIP), desenvolvido pela Mapfre Economics, o Brasil permanece como o 8º país com maior potencial para crescimento do setor segurador pelo terceiro ano consecutivo. No ranking, que analisou 96 mercados, o País sustentou o oitavo lugar nos segmentos Vida e Não Vida, mantendo-se estável em relação ao levantamento anterior, divulgado em outubro de 2020.

A Mapfre Economics também editou recentemente seu “Panorama Econômico e Setorial 2022”, em que atualizou as previsões de crescimento de prêmios para o mercado segurador brasileiro. No cenário otimista, o levantamento estimou que os prêmios do segmento de seguros Não Vida vão crescer cerca de 5,8% no final de 2022. A adesão aos produtos de Saúde, Riscos Pessoais, entre outros do gênero, poderá alcançar 9,4% de crescimento.

Os prêmios de Vida, por sua vez, reflexo das projeções da Previdência e taxas de juros de curto e longo prazo, e na ausência de choques de incerteza na economia, devem crescer fortemente. Nesse sentido, o levantamento aponta um aumento do produto VBGL próximo a 10,5% ao ano no mesmo cenário otimista. O estudo também ressaltou que o ambiente de taxa de juros elevada é favorável ao desenvolvimento do negócio de seguros de vida a curto prazo, que poderá registar um crescimento significativo devida a sua utilização como um instrumento de sucessão e proteção das finanças pessoais face ao aumento da inflação prevista para o Brasil.

A Mapfre no mundo

A receita global do Grupo aumentou 7,2% em 2021, ultrapassando 27,2 bilhões de euros e os prêmios cresceram 8,2%, atingindo 22,1 bilhões em 2021. Os países da Península Ibérica, o Brasil, a América do Norte e os negócios da Mapfre RE impulsionaram o crescimento nos resultados.