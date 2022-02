O brasileiro está cada vez mais atento e consciente sobre o seu futuro financeiro. Neste cenário, para incentivar as pessoas a se proteger, a MAG Seguros sorteará um prêmio para novos segurados. Os clientes que contratarem o seguro de vida no período de 02/02 a 09/02, concorrerão a uma bicicleta elétrica e a um plano de previdência privada com aporte de R$ 5 mil.

“Essa nossa campanha tem como objetivo fomentar a importância que o planejamento financeiro completo tem para as pessoas, principalmente por meio de um seguro de vida. Para isso, fizemos questão que os prêmios estivessem relacionados à longevidade financeira, através do aporte em uma previdência, e à qualidade de vida, com o sorteio da bicicleta elétrica”, revela Mirella Lavrini, superintendente de Gestão da Marca.

Após a contratação do seguro de vida no período e considerando os critérios de elegibilidade da campanha, os novos clientes precisam se cadastrar no site da promoção, e garantir o número da sorte. O resultado saíra no dia 18 de fevereiro nas redes sociais da MAG Seguros e na página oficial da promoção.

N.F.

Revista Apólice