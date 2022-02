MAG Seguros lança oficialmente o Galo de Ouro 2022

Uma das campanhas de vendas mais tradicionais do mercado de seguros de vida e previdência do país já está valendo, promovida pela MAG Seguros. Esta semana, a edição 2022 do Galo de Ouro foi lançada oficialmente em uma transmissão especial. Os corretores e os funcionários de vendas participantes concorrerão aos troféus em 28 categorias. Os grandes vencedores viajam com acompanhante para dois destinos que estão entre os mais incríveis do mundo: Inglaterra e Escócia.



“O Galo é muito mais do que uma campanha de vendas. Ele é o reconhecimento pelo esforço, dedicação, resultado e pelo propósito que temos em nossa atividade de levar proteção às pessoas”, explica Nuno David, diretor Comercial e de Marketing da seguradora.



O Galo de Ouro conta com mais de 5 mil participantes em todo o Brasil e acontece entre os meses de janeiro e dezembro. Além dos 28 Galistas, a MAG Seguros também reconhecerá os destaques de Venda e de Produtividade, que também representa uma grande conquista aos que concorrem à campanha.



“O Galo é uma estrada que percorremos durante um ano inteiro e que certamente todos farão o melhor trabalho para chegar ao final com a realização do grande desejo de levantar o desejado troféu ou receber a medalha de destaque. Desta forma, premiamos aqueles mais se destacaram e que tiveram maior regularidade ao longo de 2022. Além do reconhecimento, esses profissionais tornam-se grandes fontes de inspiração”, finaliza Nuno.



Todos os funcionários de vendas da MAG Seguros e os corretores parceiros da companhia participam do Galo de Ouro. Para se ser um parceiro da seguradora e concorrer à campanha, basta solicitar o cadastramento pelo e-mail [email protected].