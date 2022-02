Liberty oferece novas funcionalidades no atendimento via WhatsApp

A Liberty Seguros anunciou mais duas novas funcionalidades de pagamentos pelo WhatsApp para segurados: a reprogramação de parcelas e a devolução de crédito. As novas funções fazem parte do constante investimento da companhia na jornada de digitalização e é uma forma de proporcionar uma experiência rápida, acolhedora e de qualidade.

Desde 2020, ano no qual a seguradora disponibilizou a opção de atendimento digital via WhatsApp, a seguradora realizou mais de 73 mil atendimentos pela ferramenta. Destes, 55 mil ocorreram em 2021. O canal na rede social é automatizado e intuitivo, e traz diversas opções de serviços a partir do primeiro momento em que o usuário manda uma mensagem, como guincho, socorro mecânico ou chaveiro, verificação de pagamento, acompanhamento de sinistro, aviso de acidentes de colisão, busca por oficinas referenciadas, envio da segunda via da apólice digital, instalação de rastreador, respostas para perguntas frequentes, entre outros.

Com os novos serviços, clientes podem reprogramar parcelas dos pagamentos dos seus seguros, bem como alterar as datas de vencimento, e solicitar a devolução de crédito, que ocorre em casos nos quais segurados têm valores a receber da Liberty, devido a algum endosso feito na apólice ou pagamentos duplicados realizados na vigência do contrato ou após cancelamento.

Para acessar os novos serviços de pagamento, basta que segurados enviem uma mensagem para a companhia no número é (11) 3206-1414, escolham a opção 2, Verifique seus pagamentos, e optem pelo tópico que melhor os atende, sendo eles: “5 – Reprogramação de parcela” ou “6 – Devolução de crédito”.

N.F.

Revista Apólice