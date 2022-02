Liberty apresenta novo diretor de Operações e Sinistros

A Liberty Seguros anunciou Marcio Probst como novo diretor de Operações e Sinistros da companhia. O executivo, que anteriormente atuou como diretor de Sinistros de Automóvel, assume o cargo para liderar as áreas de Sinistros Automóvel e Demais Ramos, Vistoria Previa e Operações.

Ao todo, Probst contabiliza 30 anos de trajetória no Grupo, com atuação de alto impacto em diversas áreas de sinistro. Iniciou a carreira no grupo em Santa Catarina, trabalhando na Companhia Paulista de Seguros, em 1991, se incorporando à Liberty Seguros em 1998. Em sua carreira na seguradora, Probst liderou importantes projetos que colocam o sinistro da empresa hoje como um destaque no mercado de seguros brasileiro, como a centralização da operação de sinistros, programa de vistoria prévia e iniciativas de transformação digital.

Com experiência e alinhamento com a cultura e propósito da seguradora, Probst tem o objetivo de liderar uma grande organização, madura e experiente para continuar a entregar para clientes e corretores jornadas fluidas, pautadas em excelência de processos e forte investimento em tecnologia de ponta.

“É muito gratificante assumir esse novo desafio após 30 anos de trajetória na Liberty, e seguir contribuindo com a companhia em uma função tão importante”, afirma o executivo. “Meus principais focos neste momento serão dar continuidade ao processo de modernização de atendimento de sinistro, implementar novas tecnologias por meio do autoatendimento, inteligência artificial e analytics, e, principalmente, manter essa relação próxima com canais, clientes e fornecedores”, completa.

N.F.

Revista Apólice