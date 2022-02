Junto Seguros e ENS disponibilizam curso gratuito sobre Seguro Garantia

A ENS (Escola de Negócios e Seguros), em parceria com a Junto Seguros, lançou o primeiro curso sobre Seguro Garantia na Nova Lei de Licitações. As aulas são gratuitas e online, com material didático contextualizado em um ambiente virtual de aprendizagem. Ao serem aprovados no final, os candidatos terão uma declaração de participação. Com início previsto para 20 de fevereiro e duração de 9 horas, a conclusão do curso pode ser feita em até 90 dias.

O objetivo é proporcionar conhecimento a quem atua direta ou indiretamente com contratos públicos, conhecimento prático sobre Seguro Garantia e os impactos proporcionados pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) e recentes atos normativos da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Dessa forma, é voltado para servidores públicos que trabalham na área.

Os temas abordados serão: funcionamento do Sistema Nacional de Seguros Privados; diferenças do Seguro Garantia para outras modalidades; riscos cobertos em uma apólice de Seguro Garantia; melhores práticas a serem adotadas em relação ao seguro, durante a vigência do contrato; mudanças no Seguro Garantia, a partir da Nova Lei de Licitações; procedimentos, riscos e responsabilidades em casos de retomada de obra pela Seguradora.

O curso é dividido em seis módulos, sendo apresentado em uma plataforma de alta tecnologia, o que permitirá que os participantes assistam como desejarem. Mais informações e inscrições estão disponíveis neste link.

