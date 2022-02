It’sSeg lança seguro para home office

A It’sSeg acabou de lançar o seguro home office, dedicado exclusivamente à cobertura de bens e residência pessoal para todos os trabalhadores que atuam no modelo de trabalho remoto fixo.

O produto, oferecido em parceria com a seguradora Kovr, traz a cobertura de Home Office, com possibilidade de proteger os equipamentos em locais fora da residência (em trânsito ou trabalho externo), além das coberturas de acidentes domésticos, responsabilidade civil familiar, coberturas para casos de incêndio e danos elétricos além da possibilidade da contratação de assistência babá, assistência psicológica, entre outros benefícios.

“Estamos acompanhando as novas tendências de consumo e o comportamento do consumidor por meio de pesquisas, análises e estudos. A partir dessas informações, notamos que poderíamos auxiliar empresas e consumidores com uma solução inovadora. Foi a partir disto que estruturamos essa iniciativa”, explica Karina Andrade, diretora comercial de Ramos Elementares da It’sSeg. “É um produto inédito no mercado. Com a manutenção do modelo de trabalho híbrido, é muito importante que as empresas ofereçam, por meio de seus RHs, segurança a seus profissionais, respaldando seu novo local de trabalho, bens e residência”, completa.

O seguro para home office será oferecido para empresas que contam com colaboradores em atividade remota total ou parcial.

Segundo recente levantamento feito pela corretora, 82% das companhias que planejam retorno aos escritórios ainda neste ano o farão de forma híbrida, 16% voltarão totalmente presencial e 2% permanecerão em modelo totalmente home office.

As coberturas vão das básicas às mais elaboradas e buscam atender profissionais de menor nível hierárquico até a gerência das organizações. Para adotar qualquer um dos planos, a empresa interessada tem de ter, no mínimo, 50 funcionários que serão segurados ou um custo mínimo com seguro de R$ 1.000,00, valendo o que for maior.

Existem três tipos de planos disponíveis, com possibilidade de adicionar coberturas:

Coberturas mínimas

– Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Fumaça e Queda de Aeronave (Básica);

– Home Office (equipamentos);

– Danos Elétricos;

– IPA – Acidentes Domésticos;

– Assistência residencial 24h.

Coberturas Adicionais

– Home Office (Fora do Local de Risco);

– RC Familiar;

– Assistência Psicológica;

– Assistência Babá.

Com o lançamento, a It´sSeg amplia seu portfólio de produtos oferecidos ao mercado, visando à proteção da nova relação de trabalho entre empresas e colaboradores.

A corretora administra atualmente uma carteira com mais de 1.3 milhão de vidas e mais de 1000 clientes corporativos. “Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e em como podemos ajudá-los na resolução de problemas e questões provocadas pelo atual cenário da pandemia”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice