It´sSeg compra corretora nordestina Basel

Depois de fechar acordo para a venda do controle para a corretora norte-americana Acrisure, a It’sSeg volta às compras e anuncia a aquisição da operação da Basel, uma das maiores corretoras de seguros e benefícios da região Nordeste.

Esta é a 12ª aquisição da empresa desde que a companhia foi fundada há 8 anos pelo executivo Thomaz Menezes (ex-CEO da corretora Marsh e da seguradora SulAmerica). O valor da transação não foi revelado.

A operação confirma a estratégia da It´sSeg de seguir ocupando o posto de consolidadora do mercado, com foco em corretoras independentes de seguros e benefícios.

A Basel foi fundada em 2015 e tem sede em Recife, mas atua em todo o país. A companhia tem uma carteira de 120 mil vidas e prêmios anuais de R$ 240 milhões. Cerca de 90% da operação da empresa tem foco em benefícios e 10% em seguros gerais. Os negócios corporativos respondem por 91% da atividade da empresa e 9% são resultado de operações de varejo. Os sócios Othoniel Pimentel e José Mendonça permanecerão na operação.

Em outubro do ano passado o fundo britânico Actis fechou acordo para a venda de controle da It´sSeg para a Acrisure, um dos 10 maiores brokers globais de seguros, com receita anual de US$ 3 bilhões. A venda está tramitando em aprovação da ANS.

“A entrada de um sócio estratégico nos permitiu seguir avançando na compra de corretoras de qualidade para ganhar escala”, diz Menezes. De acordo com o executivo, “o Brasil ainda tem um mercado de muito fragmentado, o que abre boas oportunidades de negócios, especialmente praças regionais”.

Para os sócios da Basel, que permanecem no negócio, a associação com a It’sSeg irá fortalecer os negócios atuais da corretora, trazendo inúmeros benefícios para colaboradores e clientes da carteira.

Desde 2014, a companhia adquiriu as operações das corretoras Torres Benefícios, Raduan, Você Clube, Barela Seguros, PMR Seguros, MBS, LP Corretora, Bergus, Gebram, Victory e B2P.

A It´sSeg fechou 2021 com prêmios totais de R$ 2,5 bilhões, volume 11% maior que o verficado em 2020. A companhia tem uma carteira com 1000 clientes corporativos e cerca de 1,5 milhão de vidas administradas, antes da aquisição da Basel.

A empresa é formada pela corretora que dá nome ao grupo e pelas empresas Barela (braço de corretagem especializado em seguros para pequenas empresas e indivíduos), Gebram (distribuidora líder de seguros no interior de São Paulo), Você Clube (especializada em administração de benefícios), B2P (focada em gestão de licenças médicas) e Oktuz (tecnologia para RH).

