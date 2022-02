Insurtech FINN cria área de desenvolvimento de novos negócios

A FINN, corretora digital de seguros corporativos, aproveitando todo o know-how adquirido nos últimos anos com o desenvolvimento de soluções em inovação no mercado de seguros, criou uma área de desenvolvimento de novos negócios. Objetivo é fornecer projetos de tecnologia para seus parceiros, que poderão desenvolver e distribuir às respectivas bases de clientes.

Cumprindo com um de seus principais objetivos, que é oferecer um serviço ágil, a área de desenvolvimento em novos negócios é voltada para o público B2B2C. Ou seja, a insurtech oferece os projetos de tecnologias aos seus parceiros, que tem o objetivo de aprimorar os serviços oferecidos de acordo com as necessidades do consumidor final.

Com mais de R$ 1 bilhão por ano em importância segurada e mais de 250 clientes, a plataforma FINN foi integrada para emissão ponta a ponta e gestão de apólices. A insurtech também é integrada às principais seguradoras do Brasil, como Tokio Marine, Junto e Pottencial, que fazem parte do time de parceiros da empresa e oferecem diversas modalidades de seguros.

Por meio do mapeamento e análise de mercado, dentre os seguros mapeados pela FINN estão: Seguro Garantia, Fiança Locatícia, Risco de Engenharia, além do Responsabilidade Civil, garantindo o equilíbrio financeiro das empresas contratantes.

