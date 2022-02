Globus Seguros anuncia chegada de dois novos sócios

A Globus Seguros anunciou a chegada dos sócios Gustavo Muniz e Rodrigo Secati. O reforço no time irá acelerar a expansão da empresa ao longo de 2022.

Gustavo Muniz

Com mais de 30 anos de carreira, Muniz assume o cargo de head de Business to Consumer (B2C) com o desafio de desmitificar o mercado de seguros no Brasil e implementar processos mais ágeis e transparentes para os clientes corporativos. O profissional, que já atuou nas contas da Mastercad e Uber, possui um extenso currículo, grande parte dedicado à indústria de seguros, na qual atuou, inclusive, por quatro anos em Miami. Além disso, estudou Economia e Direito no Instituto Metodista e na Unibero, respectivamente, e, especializou-se em Seguros na A.B. Beverly School, nos Estados Unidos. “A minha missão será dar continuidade na estruturação desta vertical, torná-la uma referência dentro da corretora e no mercado de seguros. Em paralelo usar minha experiencia para auxiliar na estruturação da companhia”, conta.

Já Secati é o mais novo Head de Marketing da Globus. Formado em Design Gráfico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e com especialização em Marketing pelo Senac, o executivo acumula mais de 20 anos de experiência no mercado. Focado no desenvolvimento e gerenciamento da imagem corporativa, Secati esteve à frente da agência RiS Design, como sócio-fundador, por 16 anos. Como gestor, o profissional também teve oportunidade de construir sólidas e duradoras parcerias com gigantes multinacionais, inclusive com empresas do setor de petróleo e gás, e de construção civil. “Trata-se de uma importante área para a cia e continuaremos a levar um posicionamento mais leve, ágil e moderno para o mercado de seguros, além de, fortalecer o nosso posicionamento de ‘One Stop Shop’”, afirma.

Com estas iniciativas e outras já encaminhadas nas diversas áreas da empresa, a corretora pretende fechar o ano com mais de 60% de crescimento em relação a 2021 e com 70 pessoas em seu time.

Com um portfólio amplo e diversificado, com mais de 40 modalidades de produtos, a Globus é especializada em riscos diferenciados, como, por exemplo, seguros de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O), Garantias (Judiciais, Performance e Financeiras), Erros e Omissões (E&O), entre outros, além dos seguros tradicionais – frota, patrimonial, saúde, vida em grupo, viagem, pet etc. A corretora possui mais de 500 clientes corporativos e cerca de 6.000 clientes individuais.

N.F.

Revista Apólice