Gboex promove Encontro Comercial 2022

Durante esta semana, o Gboex promove o Encontro Comercial 2022. O evento, realizado em formato virtual, reúne os gerentes, os comerciais e os consultores de unidades, que atuam em diferentes regiões do país, para analisar resultados da área comercial; debater sobre os processos, estratégias, fluxos de algumas áreas da empresa e sobre a gestão para resultados, além de oportunizar aos colaboradores uma imersão em estudos da visão de negócios, do mercado e de inovação.

A iniciativa tem como base a cultura empresarial da empresa, que foca no repasse de conhecimentos para o desenvolvimento, o trabalho em equipe e o aprendizado contínuo como ferramenta para a conquista do sucesso. “Este evento gera muita expectativa para que sigamos na intenção de criar conexões, as quais permitem qualidade em todos os elos e rotinas, da nossa visão e do que nos propomos a construir. Nossa marca, nosso conceito, representam o cuidado, o zelo, e isso também faz parte deste momento”, comentou a superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto.

O encontro também contou com a participação de gestores da MAG Seguros, empresa parceira do clube, agregando expertise aos executivos da empresa. A seguradora é a apoiadora no segmento seguros de pessoas e serviços de assistência em todos os planos comercializados pela entidade. O evento teve a presença honrosa dos presidentes e executivos da MAG, do Conselho Deliberativo do Gboex e da Diretoria Executiva. Juntas, as empresas somam quase 300 anos de experiência.

Durante a semana, os participantes contribuíram com opiniões e informações relevantes para realinhamento do planejamento comercial da empresa. A programação, voltada para os negócios, inclui uma palestra motivacional com o escritor do livro “Vendedores de alta performance”, André Silva, que é um dos palestrantes do Programa Gboex Qualifica.

