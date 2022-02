Flávia Molina é a nova CMO da Pier Seguradora

A Pier anunciou a chegada da sua nova CMO, Flávia Molina. Com uma carreira consolidada e mais de 20 anos de experiência, ela tem passagens por grandes empresas como Domino’s Pizza, Rede Globo, Pernod Ricard, Microsoft, Sony Ericsson e Nestlé.

A insurtech, que possui uma proposta de levar autonomia e tranquilidade para seus clientes, espera que a CMO reforce esse olhar cuidadoso e busque novas soluções em um mercado tão tradicional como o de seguros.

Flávia é publicitária, com especializações no Programa de Excelência em Marketing da Kellogg School em Inovação e também Liderança de Alto Desempenho pela Stanford University. Ao longo de sua trajetória, atuou na construção de estratégias de vendas e marketing baseadas em data analytics, projetos de inovação, ativação e gestão de marca, além de gerenciamento de campanhas publicitárias, entre outras responsabilidades.

“É um privilégio para mim poder fazer parte do crescimento da maior seguradora digital do Brasil, que em 4 anos foi a primeira a sair do ambiente experimental do Sandbox e acaba de conseguir licença para uma atuação ainda mais completa no mercado. A Pier trás um novo olhar digital com seu modelo de negócios a um setor bastante tradicional, com a proposta de modernização e autonomia. E, para sermos completos como profissionais, precisamos emergir dos modelos já conhecidos e nos aprofundarmos na era digital, como acontece nas startups. Então chegou a hora de absorver os novos aprendizados dessa era digital, onde tudo está sendo revisto, inclusive o setor de seguros”, comenta Flávia.

Para Igor Mascarenhas, CEO da seguradora, a chegada da nova CMO é uma importante conquista para a empresa, pois ela chega em um momento de expansão da insurtech no mercado.

“Acabamos de conseguir a licença definitiva de atuação e estamos num momento de avaliar novas possibilidades, mas também aprimorar os produtos que já temos e melhorar ainda mais a satisfação dos clientes. A Flávia chega em uma hora muito oportuna, para a Pier e para o mercado, e só tem a agregar com tanta experiência e conhecimento”, diz Mascarenhas.

Com grandes diferenciais no mercado, a Pier aposta em inteligência artificial e soluções personalizadas para se consolidar cada vez mais no setor de seguros. E uma estratégia de comunicação e marketing bem elaborada é um instrumento essencial para trilhar esse caminho.

“É preciso entender o mundo que está se transformando diante dos nossos olhos. É sobre troca. Eu chego trazendo uma bagagem de anos no mundo corporativo, consolidado em diversos segmentos, para adquirir um novo olhar, o olhar da era digital que deu origem às startups, e mostra que até no mercado, nos negócios, há diversidade” finaliza Flávia.

N.F.

Revista Apólice