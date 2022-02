Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 11% em 2021

O faturamento do Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 10,9% em 2021, em relação a 2020, e de 16,9% na comparação entre os quartos trimestres, totalizando R$ 81,8 bilhões, com crescimento dos Prêmios Ganhos de 9% e 14,9%, respectivamente. Houve evolução em todas as linhas de negócios. O desempenho impactou positivamente o lucro líquido, que atingiu R$ 5,3 bilhões, com alta de 4,4% no acumulado do ano e de 18,9% na comparação entre os quartos trimestres, não obstante os efeitos adversos ainda decorrentes da pandemia de Covid-19.

O Retorno Médio sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) também apresentou melhora significativa, passando de 14,3% para 17,7%. Vale destacar, ainda, a contribuição do Resultado Financeiro, que apresentou crescimento de 55,3% no ano e 43,1% na comparação com o quarto trimestre de 2020, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros.

Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 42 bilhões em 2021, dos quais R$ 5 bilhões destinados exclusivamente a eventos relacionados à Covid-19, além de indenizações relativas aos Seguros de Vida e Habitacional.

Ao longo do exercício, o Grupo Segurador intensificou o desenvolvimento de produtos ainda mais aderentes à nova dinâmica do mercado, com soluções que simplificam e agilizam as interações de clientes e corretores no processo de contratação.

Foram realizados investimentos em projetos ligados à transformação digital em três principais frentes: tecnologia e análise de dados que possibilitem aos corretores de seguros exercer um papel cada vez mais consultivo; aprimoramento da jornada do cliente em sua plenitude, desde o primeiro contato com a companhia até o momento da regulação do sinistro; e fomento a iniciativas de inovação, visando garantir a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.

Com a expansão e o aprimoramento dos canais digitais de comercialização, as vendas nessa modalidade cresceram 60% de janeiro a dezembro de 2021, alcançando R$ 1,6 bilhão, com aumento de 90% na quantidade de itens distribuídos. Os aplicativos Bradesco Seguros já acumulam cerca de 10 milhões de downloads.

A eficácia do modelo multirramo do Grupo Bradesco Seguros e da estratégia adotada em cada segmento de atuação se traduziu no aumento do número de contratos em praticamente todas as linhas de negócios. As carteiras de Previdência, Saúde e Auto/Ramos Elementares registraram crescimento entre 4% e 10%, com a inclusão de 112 mil, 140 mil e 260 mil novos segurados, respectivamente.

A Bradesco Saúde aprofundou o foco operacional no modelo de atendimento primário, elevando para 26 o total de clínicas Meu Doutor Novamed, das quais oito inauguradas em 2021. Em novembro, a rede lançou o Programa Pós-Covid-19, para suporte especializado aos desdobramentos da doença, iniciado em três clínicas e com previsão de chegar a um total de oito unidades.

Desde a sua criação, em dezembro de 2015, as clínicas Meu Doutor Novamed totalizam mais de 800 mil atendimentos, com um nível de satisfação superior a 85% entre os pacientes.

No segmento de Previdência Privada, a grade de produtos foi modernizada, com o lançamento de novos planos com soluções de investimento, de modo a atender a demanda por diversificação de ativos e gestores. Além disso, a Bradesco Vida e Previdência implementou novas ações e parcerias comerciais, aproximando ainda mais o relacionamento com os clientes, ampliando, também, seus canais de distribuição, com ênfase em processos e serviços digitais. Da mesma forma, no ramo Vida, a empresa aperfeiçoou sua jornada, com a introdução de aceite digital, autofaturamento de apólices e possibilidade de alteração de beneficiários no App Bradesco.

Em Seguro Auto e Ramos Elementares, a Bradesco Auto/RE investiu em novos produtos personalizáveis e de contratação simplificada, com a utilização de tecnologia e serviços agregados, buscando maximizar a experiência do cliente. Merecem destaque os produtos com características de combo, como o Bradesco Seguro Auto Lar, que reúne coberturas dos Seguros Auto e Residencial e tem como objetivo ampliar a distribuição do segmento residencial. Na mesma linha, o Bradesco Auto Light permite acesso a um produto em média até 30% mais barato do que o Seguro Auto tradicional, sem prejuízo dos serviços contratados.

Já a Bradesco Capitalização intensificou a parceria com a Livelo e diversificou ainda mais seu portfólio de produtos, visando atender a todos os perfis de clientes, e expandiu o autosserviço, criando novas funcionalidades para consulta e gerenciamento dos títulos nos canais digitais.

