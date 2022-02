Faltam 15 dias para o 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

Faltam apenas 15 dias para o início do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que será realizado pela Fenacor, em parceria com o Sincor-SP, entre 03 e 05 de março, no Royal Palm Hall, em Campinas (SP).

Na prática, os congressistas poderão participar de três eventos simultâneos: o congresso técnico, contemplando debates, a atualização e o aperfeiçoamento profissional; a 21ª Exposeg, reunindo as grandes empresas do setor, que irão apresentar seus produtos e campanhas, oferecendo grande oportunidade de relacionamento, parcerias e negócios; e a programação cultural, com shows de grandes artistas.

Na 21ª Exposeg, que será aberta dia 03 de março (quinta-feira), às 11 horas, haverá uma praça da inovação, com as principais insurtechs do mercado brasileiro.

A exposição terá espaços arejados e corredores mais largos, também para assegurar maior segurança para os congressistas.

Já a programação cultural começa dia 03 de março, logo após a abertura do Congresso e do jantar, com apresentação da dupla Marcos & Belutti, que está completando 24 anos de uma carreira repleta de sucessos.

No dia seguinte, será a vez do cantor e ator Mumuzinho.

E, no último dia do evento, haverá um show especial, reunindo as cantoras Fernanda Abreu, Paula Lima e Luiza Possi, em homenagem às profissionais do mercado e ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março.

Congresso

O 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros terá 10 grandes painéis sobre os assuntos mais relevantes de interesse direto dos Corretores de Seguros.

Tendo como base o tema central do evento “O Setor de Seguros e o Corretor, Realidade e Perspectivas”, esses painéis vão tratar de questões como a inovação, englobando a importância de se adotar novas ferramentas tecnológicas; os desdobramentos do Open Insurance; as novas fronteiras de negócios que se abrem para o Corretor através das redes sociais, da internet e do foco no digital; a necessidade de estar adequado aos dispositivos da LGPD; e o atendimento remoto ao cliente, entre outros.

O futuro da carteira de Automóveis e dos Ramos Elementares também será discutido em um painel no qual lideranças do mercado e especialistas vão debater aspectos relacionados à proteção veicular, ao seguro popular, às vantagens e desvantagens dos produtos com coberturas intermitentes e as plataformas de precificação que usam programas analíticos e a usabilidade.

Já no painel sobre o seguro saúde haverá amplo debate sobre critérios para reajustes, coberturas, telemedicina, franquias e o papel do Corretor na orientação aos segurados.

As novas perspectivas que surgem na área de benefícios, seguros de vida, planos de previdência privada e até nos investimentos financeiros, que, cada vez mais, atraem os Corretores, serão abordadas no painel com foco nas oportunidades que o mercado disponibiliza para a categoria.

Também está confirmado o painel sobre o cenário atual e as perspectivas da economia brasileira para 2022 e os possíveis reflexos no mercado de seguros, com a participação do renomado economista.

No tradicional painel institucional, autoridades e lideranças do setor vão comentar as novas oportunidades que o mercado de seguros oferece nesta década e o cenário que pode ser esperado no pós-pandemia.

Entre as novidades nesta edição do Congresso está o painel dedicado às mulheres do mercado de seguros, reunindo executivas que assumiram o comando ou atuam como líderes de grandes empresas do setor, que irão debater questões relacionadas à equidade e ao empoderamento.

Segurança total

Para proteger a saúde e o bem estar dos congressistas, em decorrência da pandemia, foi definido um limite para inscrições correspondente a 40% de lotação do local do evento, que é de cinco mil pessoas.

A organização do evento adotou também algumas medidas para preservar a proteção dos congressistas, que vão além dos protocolos estabelecidos pelas autoridades públicas.

Assim, todos os participantes devem enviar, com antecedência, a certidão de vacina com ciclo completo.

Quem não apresentar, ficará com a inscrição pendente.

Além disso, no momento do credenciamento, será exigida a apresentação de comprovante de teste, seja o PCR (realizado com até 48 horas de antecedência) ou antígeno (24 horas).

Adicionalmente, será preciso usar máscaras. Haverá álcool gel por todo o local.

Após o credenciamento, a organização irá disponibilizar testes gratuitos nas dependências do evento, para quem sentir qualquer desconforto durante os três dias do Congresso.

N.F.

Revista Apólice