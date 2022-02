Delta Global tem aumento de 40% de faturamento em 2021

A Delta Global fechou o ano de 2021 com faturamento 40% maior e um aumento de 50% na frota de veículos cobertos pela assistência da plataforma Delta 24hs, chegando a um total de 300 mil veículos administrados, o que representa 5% da frota nacional de veículos pesados e de carga. A empresa também deu as boas-vindas para 60 novos colaboradores, um aumento de cerca de 50% no volume de contratações. O impulso para o crescimento veio em fevereiro de 2021 quando a empresa recebeu um aporte de 13 milhões da Randon Ventures, unidade de investimentos e aceleração de startups das Empresas Randon.

Segundo Nicolas Galvão, CEO da companhia, a empresa deve chegar a 1 milhão de veículos administrados em 2022. “A Delta está em um momento de forte expansão, pretendemos chegar a 30% da frota nacional com algum tipo de serviço ou tecnologia da organização nos próximos 3 anos. Além disso, estamos desenhando nossos planos de internacionalização, visando levar nossa tecnologia para outros países da América Latina e Europa.”

Para atingir essas metas a empresa investe em sua própria fábrica de tecnologia, um setor que conta com 12 equipes de desenvolvimento e trabalha constantemente analisando oportunidades de criação de novos produtos, serviços e tecnologias. Neste ano, o time interno de tecnologia desenvolveu ferramentas próprias de CRM (Customer Relationship Management) e BI (Business Inteligence), que permitem que os parceiros façam um melhor acompanhamento da operação, além de uma plataforma interna de treinamento para os colaboradores chamada Treina Delta.

A fábrica de tecnologia da companhia criou também uma área de serviços financeiros para apoiar a rede de prestadores de serviços, aliviando os efeitos financeiros da pandemia prolongada. O portal foi criado em tempo recorde e permite que os parceiros recebam os valores dos serviços prestados em até um dia, com a menor taxa do mercado. Essa ação, em conjunto com outras iniciativas de combate à Covid-19, rendeu para a empresa o Prêmio Melhores do Seguro 2021 da Revista Apólice. O sucesso dessa iniciativa tornou essa nova área uma das apostas para 2022, quando a empresa pretende lançar a Conta Digital DeltaPay.

No final de 2021, a empresa focou em serviços B2C com o lançamento do Delta 24hs, um pacote de serviços de assistência veicular personalizado, que pode ser contratado online por qualquer pessoa. Os pacotes podem incluir serviços como troca de pneus, guincho, chaveiro, carro reserva, troca de vidros e até rastreamento veicular. Aposta da empresa para 2022, o produto permite que cada contrato cubra até 3 veículos e é completamente customizável, permitindo que o cliente pague apenas pelos serviços que pretende utilizar.

A empresa trabalha em outras tecnologias que devem ser lançadas durante o ano de 2022, como novos sensores de telemetria avançada e um novo produto voltado para a gestão de manutenção e abastecimento de veículos. Também será lançado um novo portal voltado para parceiros, acompanhado de um aplicativo pensado especialmente para corretores de seguros.

N.F.

Revista Apólice