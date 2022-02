Confira cinco dicas importantes antes de contratar seu seguro viagem

Compartilhar no

Depois de quase dois anos sem viajar por conta das limitações causadas pela pandemia, este feriado de Carnaval deve movimentar o setor de turismo. Mesmo com os blocos de rua sendo proibidos em diversas cidades, opções não faltam para quem deseja relaxar e aproveitar o feriado prolongado.

Para quem vai viajar, especialmente para o exterior, a especialista Evelyn Simões, gerente de Atendimento Viagem da Europ Assistance Brasil dá algumas dicas para quem precisa contratar um seguro viagem.

Contrate o serviço mais adequado para você

O conceito de assistência ao viajante é completamente diferente dos seguros de viagem. Se o cliente é titular de um seguro de viagem, ele deverá procurar por conta própria os serviços de um médico ou especialista, a maioria das vezes em um idioma diferente do seu. Se o cliente decidir ir a um hospital, certamente terá que pagar por todos estes serviços e eventualmente procurar o reembolso quando retornar a sua cidade.

Existe também confusão sobre o seguro oferecido pelos cartões de crédito. É um serviço agregado, em que a cobertura oferecida raramente é suficiente para cobrir as necessidades que um viajante pode ter. Se o viajante precisar de uma consulta médica provavelmente terá que pagar do seu bolso para depois solicitar algum ressarcimento.

No caso de uma empresa especializada em assistência viagem, como a Europ Assistance, por exemplo, basta entrar em contato com a Central de Atendimento, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Feito isso, a situação será avaliada, direcionando o cliente a um hospital ou clínica mais próxima. Se necessário, poderá ser enviado um médico da rede credenciada até o cliente ou ainda realizada uma teleconsulta com um especialista de primeiro nível, sem que o cliente tenha que pagar a mais por isso.

Atenção quanto as coberturas oferecidas

Como existem muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço no país, é importante pesquisar e verificar quais os serviços estão incluídos e seus respectivos preços. Utilizar sites que comparam muitas empresas de uma vez só é uma boa maneira de pesquisar e escolher o melhor serviço para você. Ainda dentro deste tópico, vale ressaltar a importância de ler atentamente as coberturas que você está contratando, o valor máximo delas e todas as informações da apólice para não ter problemas futuros.

Cobertura contra Covid-19

Como estamos em meio a uma pandemia, é muito importante contar com uma empresa que ofereça coberturas relacionadas a doenças como a Covid. Nesse ponto, é fundamental avaliar se existe a cobertura para hospedagem, caso necessite fazer quarentena; se em caso de necessidade, os acompanhantes sem teste positivo estarão cobertos (para evitar imprevistos); e se o regresso sanitário, também conhecido como repatriação médica, ajudará com as despesas de eventuais multas em caso de remarcação de passagem.

Pesquise e compare

Prefira empresas que tenham experiência no que fazem e estrutura adequada à sua necessidade, porque se você precisar de ajuda quando estiver longe de casa, isso vai fazer toda a diferença na hora do seu atendimento.

Nunca contrate o valor mínimo

Prefira contratar uma cobertura maior para problemas médico-hospitalares. Porque se houver a necessidade uma cobertura mais ampla, isso facilita, e muito, quando há um problema de verdade. Lembre-se, a empresa irá arcar somente com os valores que estão no contrato para cada tipo de acidente.

N.F.

Revista Apólice