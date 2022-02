O dia 4 de fevereiro marca o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Estudos da Agência Internacional para Pesquisa do Câncer, comandada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estimam que 21,9 milhões de pessoas receberão o diagnóstico da doença até 2025, representando um aumento de 13,4% em relação às expectativas de 2015 a 2020.

Os exames de rotina são essenciais para descobrir a doença em fases iniciais. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, até 50% dos tumores podem ser prevenidos e evitados com o acompanhamento médico constante. Para quem recebe esse tipo de diagnóstico, ter o apoio da família é fundamental para lidar com a situação. Além disso, é muito importante ter um amparo financeiro para lidar com gastos extras que não estavam previstos no orçamento.

“Ter as finanças em dia é essencial para lidar com as adversidades, mas muitas vezes só isso não é suficiente quando se é surpreendido com uma doença. Contar com uma solução focada em ser um apoio em momentos de dificuldades pode remover a preocupação financeira e propor ao paciente a possibilidade de focar 100% em sua saúde”, explica Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto Seguro.

Segundo o executivo, uma das soluções disponíveis no mercado que pode garantir esse amparo é o seguro de vida. O produto oferece coberturas específicas para doenças graves, incluindo o câncer. Contratado a partir de parcelas de valores pequenos, o produto concede uma indenização em vida para que os segurados realizem o tratamento ou utilizem o dinheiro como acharem melhor nesse período. Com isso, os clientes conseguem manter o equilíbrio do orçamento familiar enquanto cuidam da saúde. “É uma maneira de proteger a si mesmo e a toda a família da perda financeira, que chega a ser muito maior que o custo de um seguro de vida”, afirma Gondim.

O seguro de vida pode ser contratado com um corretor, profissional apto a esclarecer todas as dúvidas do consumidor, levantar as necessidades especificas de cada cliente e ajudá-lo na escolha do seguro de vida mais indicado para o seu perfil. Também existem opções que já podem ser contratadas diretamente online. Informações e detalhes sobre os seguros de vida da Porto Seguro podem ser conferidos no site da companhia.

N.F.

Revista Apólice