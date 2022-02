Comissões do Sincor-SP retomam Plantões Técnicos

Dando andamento nas orientações aos corretores de seguros, as Comissões do Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo) estão retomando os Plantões Técnicos. Desde outubro de 2020, os grupos já atenderam centenas de profissionais com dúvidas sobre os mais diversos ramos de seguros.

A Comissão de Saúde Suplementar e Odontológico vai realizar o Plantão hoje (21/02). Já a Comissão de Transportes e Cascos vai receber Paulo Henrique Cremonese, advogado especializado em Direito do Seguro e Direito dos Transportes, sócio do escritório Machado, Cremoneze, Lima e Gotas Advogados, para debater o tema Avaria Comum ou Grossa e Avaria Particular, no dia 23 de fevereiro, a partir das 11h.

Para participar, o profissional deve acompanhar o calendário das reuniões, escolher o ramo que mais interessa, acessar a sala na data e horário marcados, e enviar sua pergunta por chat ou áudio. O acesso é exclusivo para associados. Caso o corretor tenha esquecido seu login, é necessário solicitar para a Regional.

O Sincor-SP conta com mais de 12 Comissões Técnicas que se reúnem mensalmente e, com o Plantão, os corretores poderão participar durante 30 minutos e tirar suas dúvidas.

