Com assistência vinculada ao CPF, Sabemi atende segurado onde ele estiver

Contar com assistência residencial mesmo numa casa que não seja a do segurado, ou para veículo qualquer, seja ele motorista ou carona, são diferenciais de serviços vinculados ao CPF dos clientes da Sabemi. Ao contar com esta flexibilidade de atendimento por CPF, e não para um bem específico, os clientes ganham liberdade para usar o serviço onde estiverem.

Na Assistência Residencial, o foco é atender emergências domésticas e de instalações, desde despesas com chaveiro, conserto de válvulas de hidra, troca de resistência do chuveiro e instalação de torneiras até serviços de segurança e vigilância na residência e guarda de animais domésticos, se o segurado precisar deixar o local em função das ocorrências previstas no seguro. “Contempla um público que tem cuidado especial com a casa e que não espera para fazer pequenos consertos, mesmo numa casa de férias. Assim, o seguro passa a fazer parte da vida do cliente da Sabemi e o auxilia em demandas rotineiras”, afirma Matheus Beck Fischer, head de Inteligência de Negócios.

O socorro com panes e problemas de locomoção de carro ou moto faz parte da cobertura Assistência Auto e Moto Restrito, presente nos seguros desde 2021. O produto é procurado principalmente por quem não possui seguro do veículo, além de muito usado por passageiros ou condutor em carro de terceiros e carros alugados.

A Assistência Telemedicina, que igualmente passou a ser oferecida em 2021, é um serviço de orientação à saúde e consultas por vídeo. O acesso é ilimitado e pode ser feito a qualquer hora do dia ou da noite por meio de ligações gratuitas, chat ou videochamada. Segundo Matheus, o segurado tem à sua disposição equipe especializada, formada por profissionais de enfermagem supervisionados por médicos devidamente habilitados. “É uma assistência relevante para quem não conta com plano de saúde ou procura maior facilidade de acesso à rede médica, já que é um serviço disponibilizado 24hs por dia.”

As três assistências estão vinculadas à contratação do seguro de acidentes pessoais, e em 2021 foram acessadas por centenas de pessoas nos últimos meses, aponta o executivo. “Além de efetivamente úteis, esses diferenciais certamente são benefícios que os consumidores enxergam como vantagens, inclusive financeiras, na hora de optar pela contratação do seguro. Eles percebem que farão uso dele rotineiramente, sem a limitação do endereço do cadastro ou veículo específico. Estaremos sempre disponíveis onde o imprevisto se apresentar”, reforça Fischer.

N.F.

