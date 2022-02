CNseg cria espaço dedicado às questões ASG em seu portal

Uma página dedicada às questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) está disponível no portal da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), tornando-se o principal repositório de notícias, estudos, debates, eventos e ações de sustentabilidade em seguros.

“É mais uma ação que materializa o compromisso institucional da CNseg com a sustentabilidade e o protagonismo do setor segurador com as questões ASG, cuja agenda é extensa, emergencial e prioritária”, afirma a diretora-executiva da entidade, Solange Beatriz Palheiro Mendes.

Como se sabe, o setor de seguros brasileiro é uma liderança na agenda de sustentabilidade mundial. A CNseg é instituição apoiadora e fundadora dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI, na sigla em inglês), lançados na Rio+20, em 2012. Os PSI são diretrizes concebidas pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI) para serem utilizadas como referência mundial ao mercado segurador no tratamento de riscos e oportunidades relacionados a questões ASG.

Outra importante iniciativa da Confederação é a Comissão de Integração ASG (CIASG), criada em 2012. Essa comissão reúne especialistas das seguradoras envolvidos na promoção e integração das questões ASG nas operações do setor de seguros e em sua cadeia de valor.

A página reúne ainda alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU com maior aderência das seguradoras, publicações da Confederação sobre sustentabilidade em seguros, notícias relacionadas, além de referências internacionais importantes para àqueles que querem se aprofundar no tema. Para acessar o espaço no portal da CNseg, basta clicar em Conteúdos Especiais/ASG.

