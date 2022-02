CIST inicia ciclo de workshops com dois painéis

O CIST (Clube Internacional de Seguros de Transportes) vai realizar na próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro, seu primeiro workshop do ano. O encontro será realizado em formato híbrido, ou seja, presencial e online, e terá dois temas diferentes debatidos no mesmo dia.

O primeiro painel será sobre “Soluções de inteligência para gestão dos riscos de roubo de carga”. A mesa será composta pelo Coronel Venancio Moura, fundador do Batalha de Operações Especiais (BOPE); Diego Degan, da Sura Seguros; e Charles Ferreira, diretor Operacional J&C Gestão de Riscos.

No segundo painel será discutido “Crise pandêmica: desafios da saúde e impactos econômicos no mundo da logística”, assunto que será apresentado por Josian Teixeira, manager da Lifetime Asset Management; Elaine Brito, superintendente de Gestão de Saúde e Riscos; e Gilberto Dionísio, superintendente Médico, ambos da Alper Seguros.

O workshp do CIST será realizado na Av. Paulista, 688, 13º andar, das 8h às 12h. Quem quiser acompanhar a transmissão pela internet pode acessar o canal do CIST no YouTube. Vale lembrar que o evento conta ainda com apoio da Gertran, Moraes Velleda e Smart Load.

