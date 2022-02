Chubb destaca as oportunidades de negócios para os corretores em 2022

O Chubb Digital, série de eventos digitais criada pela companhia para levar informações sobre produtos e mercado a corretores de seguros, começou o ano com muitas novidades. Realizados ao vivo nos canais da seguradora na Internet, os eventos promovidos todas as terças-feiras, a partir das 9h30, atraem cada vez mais interessados. Ao longo de fevereiro, o foco foram os produtos de Transporte (Marine). Ao todo, os quatro encontros contaram com a participação de mais de mil inscritos. Em março, as transmissões programadas a partir do dia 8 vão abordar as possibilidades de negócios nos segmentos de RC Geral e Indústria Leve. Também vão destacar diferenciais da seguradora como um todo.

“Além de estabelecimentos comerciais e indústrias, o produto de RC da Chubb tem diferenciais a serem trabalhados pelos corretores e atende às necessidades de proteção de empresas dos mais variados segmentos de negócio. Por isso tivemos a preocupação de levar aos nossos parceiros, por meio do Chubb Digital, os detalhes do produto e as proteções oferecidas. Assim, podem traçar suas estratégias de abordagem para ampliar o fechamento de negócios”, destaca Alexandre Federman, diretor Comercial e head do Canal Corretor da seguradora.

Já o Seguro de Riscos Patrimoniais para Indústrias Leves da Chubb foi desenvolvido para atender às necessidades de empresas de mais de 20 segmentos e tem um enorme apelo neste momento de retomada dos negócios, afetados pela pandemia. “Empresas de muitos setores estão focadas em recuperar o tempo perdido e não podem se dar ao luxo de estarem desprotegidas. A ocorrência de um imprevisto tem potencial para colocar por terra todo o esforço investido na superação das turbulências vividas nos últimos anos”, ressalta Federman. “Essa realidade torna-se uma grande oportunidade para os corretores”, completa.

Em um dos encontros programados para março, o foco serão os diferenciais da companhia. Além de ser a maior seguradora de propriedade e responsabilidade civil de capital aberto do mundo, a companhia tem presença em 54 países e territórios e é capaz de aproveitar a experiência internacional para adaptar soluções ao mercado brasileiro. Um exemplo dessa preocupação com a adequação de sua forma de operação ao mercado nacional foi a própria criação do Chubb Digital. Lançado em março de 2020, já contou com a participação de milhares de corretores. A cada mês, a seguradora mapeia os temas relevantes para os parceiros e coloca seus especialistas para desenvolverem conteúdo e participarem das transmissões. Ao longo de 2021 foram abordados temas de grande interesse, como Seguro Ambiental, D&O, gerenciamento de riscos, entre outros.

Para participar dos encontros do Chubb Digital, basta acompanhar as publicações da seguradora em seus perfis nas redes sociais. As transmissões podem ser acessadas, inclusive, por quem ainda não é cadastrado como parceiro da empresa.

